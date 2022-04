quarrata. MISERICORDIA, INAUGURATA UNA NUOVA AUTOAMBULANZA

Il sindaco Mazzanti: “A volte non ci si rende conto di quanta organizzazione occorra per assicurare le prestazioni che i nostri volontari forniscono alla nostra comunità”

QUARRATA. È stata inaugurata nella sede di via Brunelleschi, la nuova autoambulanza della Misericordia di Quarrata, acquistata grazie al finanziamento della Banca Alta Toscana.

Nell’occasione sono state presentate le altre nuove vetture, acquistate in leasing dalla Misericordia, che andranno a rinnovare il parco dei mezzi attrezzati della confraternita che opera su territorio quarratino. Alla cerimonia erano presenti assieme al presidente locale della Misericordia Francesco Convalle, il sindaco di Quarrata Marco Mazzanti con il vice Gabriele Romiti, don Roberto Razzoli, i rappresentanti della Banca Alta Toscana e un nutrito gruppo di volontari.

’

“Desidero ringraziare i nostri soci, i sostenitori e in particolar modo Banca Alta Toscana di Vignole – ha ribadito il presidente della Misericordia di Quarrata, Francesco Convalle – e pure grazie al loro aiuto che i nostri volontari potranno persistere la loro azione nei soccorsi d’emergenza e nei servizi per la comunità, in sicurezza, e con l’efficienza necessaria per ogni tipo di prestazione socio sanitaria”.

“Con piacere e gratitudine – ha scritto il sindaco Mazzanti – ho voluto portare i saluti dell’amministrazione per l’inaugurazione della nuova ambulanza della Misericordia. A volte non ci si rende conto di quanta organizzazione occorra per assicurare le prestazioni che i nostri volontari forniscono alla nostra comunità. Ma dobbiamo esserne sempre più consapevoli e riconoscenti”.

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]