quarrata. MOBILITIAMOCI! AL VIA IL PROCESSO DI RIGENERAZIONE URBANA DI VIA MONTALBANO

Domani 21 gennaio a Villa La Magia la presentazione del Processo partecipativo promosso dal Comune di Quarrata

QUARRATA. Il Comune di Quarrata avvia un processo di rigenerazione urbana volto a riqualificare Via Montalbano e le aree limitrofe sotto il profilo economico, sociale e culturale.

Il progetto sarà accompagnato da un processo partecipativo, dal titolo “Mobilitiamoci! Processo di rigenerazione urbana di Via Montalbano”, promosso dall’ente comunale con il sostegno dell’Autorità regionale per la Garanzia e la Promozione della partecipazione e affidato alla Società Avventura Urbana S.r.l.

Il percorso partecipativo avrà una durata di sei mesi e sarà finalizzato a creare innovazione sul territorio e a stimolare il coinvolgimento della comunità locale per la costruzione collettiva di proposte e idee.

Il progetto e il processo partecipativo in accompagnamento prenderanno ufficialmente avvio con l’incontro pubblico “Rigenerazione urbana: dalla conoscenza agli interventi per lo sviluppo del territorio di Quarrata”, che si terrà domani sabato 21 gennaio dalle ore 09:30 alle ore 13.30.

L’incontro, di carattere informativo, sarà dedicato a presentare gli obiettivi, i principi e le modalità che guideranno il processo di rigenerazione urbana, attraverso l’approfondimento dei principali aspetti di trasformazione a cura di alcuni esperti in materia.

Sarà possibile assistere all’incontro da remoto, previa iscrizione al seguente link di zoom:

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYkdumgpzorGdc2Y2bh3zQlMxT39LkNFs0y

[comune di quarrata]