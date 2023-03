quarrata-montale. È MORTO IL FOTOGRAFO FERDINANDO FARALLI

Per quasi cinquanta anni “Fernando” ha svolto l’attività a Quarrata dove aveva fondato Foto Olimpia

QUARRATA — MONTALE. [a.b.] È scomparso Ferdinando Faralli, fondatore nei primi anni Settanta di Foto Olimpia. A Quarrata fino al 2016 ha svolto l’attività di fotografo facendosi conoscere e apprezzare per le sue indubbie capacità professionali. Persona dal carattere aperto e generoso aveva iniziato da giovane ad apprendere il mestiere presso lo studio di Mario Gori a Montale.

A Quarrata aveva aperto un piccolo negozio in via Trieste, trasferendosi successivamente in piazza Risorgimento. Ha curato gli album fotografici di numerose coppie quarratine. Per un certo periodo ha collaborato anche con il quotidiano La Nazione.

Ha fatto parte dell’Apo (Associazione pratese ornitologica) di Prato di cui è stato a lungo presidente. Tra le numerose mostre ornitologiche organizzate almeno due si sono tenute a Quarrata.

Era presidente della Fratellanza Lavoratori Tobbianesi, associazione che si occupa di garantire il tempo del riposo e della ricreazione per i lavoratori, ma anche la loro elevazione culturale e morale, organizzando eventi e promuovendo il più possibile una concreta attuazione dei principi democratici della Costituzione della Repubblica Italiana.

Lascia la moglie Derna Giandonati, e la figlia Daniela.

“Siamo vicini nel dolore a Derna e Daniela — scrive la Pro Loco di Tobbiana. Esprimiamo il nostro cordoglio per la perdita del nostro compaesano e Presidente della Fratellanza Lavoratori Tobbianesi. Ciao Ferdinando e grazie per anni che abbiamo passato insieme”.

Ai familiari le condoglianze di Linea Libera.

