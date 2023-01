quarrata. MULTIUTILITY, LA LEGA: IL COMUNE RIVEDA LA PROPRIA POSIZIONE

I consiglieri Nigi e Noci hanno protocollato la mozione proposta dalle associazione “No Multiutility”

QUARRATA. Il Gruppo Consiliare della Lega Salvini Premier Quarrata ha protocollato la mozione proposta dalle Associazioni “No Multiutility” che recentemente e stata presentata dalle stesse in tre conferenze stampe diverse svoltesi a Pistoia, Firenze e Prato.

La mozione (che a Quarrata sarà discussa nel Consiglio Comunale di gennaio) è stata sottoposta all’attenzione dei Consiglieri Comunali di circa 50 comuni toscani, interessati dall’operazione che prevede la fusione di Acquatoscana, Consiag e Publiservizi in Alia Servizi Ambientali S.p.A.

Spiega il Consigliere Giancarlo Noci (primo firmatario) “E stata proposta dai Comitati ai Consiglieri che, come nel nostro caso, si sono espressamente e motivatamente espressi per il NO alla fusione nei rispettivi Consigli Comunali. La mozione chiede ai Sindaci ed ai Consigli Comunali che hanno deliberato in favore della fusione di rivedere la loro posizione. Sono stati infatti evidenziati due profili di criticità molto rilevanti sul piano giuridico-legale e ribadite le ragioni della contrarietà all’operazione.

“È possibile che i consiglieri che hanno votato a favore delle delibere comunali volte a dare il consenso delle amministrazioni all’operazione di fusione – è stato detto – possano essere chiamati a rispondere di danno erariale in quanto i metodi di valutazione del concambio delle quote, assunti acriticamente (come ha dichiarato il perito incaricato di valutarne la congruità), danno per scontati presupposti incerti (come ad esempio la proroga al 2031 dell’affidamento del servizio a Publiacqua S.p.A.)”.

Prosegue il Capogruppo Stefano Nigi “il valore delle partecipazioni risultante dalle metodologie applicate avvantaggia in modo irragionevole il Comune di Firenze, determinando conseguentemente la riduzione del valore delle partecipazioni di tutti gli altri comuni.

Da qui il rischio di eventuali contestazioni sul piano della responsabilità erariale nei confronti dei consiglieri che hanno votato a favore della fusione”.

“Nella mozione – ha concluso – viene richiesta anche la verifica (negli atti fondanti della fusione) circa la violazione di norme di legge “Imperative” riguardo al trasferimento della proprietà della rete idrica bene demaniale “inalienabile”.

L’estinzione di Consiag per effetto della fusione determina un trasferimento delle stesse dotazioni a favore della costituenda Multiutility, configurando appunto violazione del principio di inalienabilità dei beni demaniali in oggetto.

Tale violazione, una volta appurata e riconosciuta, determinerebbe ricadute sull’intera operazione”.

[nigi — gruppo consiliare lega quarrata]