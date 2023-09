quarrata. MUORE EX DIPENDENTE DELLA USL

Mauro Innocenti aveva 71 anni. In via Marco Polo si occupava prevalentemente delle pratiche degli invalidi civili

QUARRATA. [a.b.] Lutto a Quarrata per la scomparsa nella mattinata di oggi di Mauro Innocenti.

Innocenti aveva 71 anni ed era conosciuto per avere lavorato presso il distretto Asl di Quarrata in via Marco Polo dove si occupava in particolare delle pratiche degli invalidi civili

Viene oggi ricordato come “un vero signore, gentile ed educato, sempre sorridente”.

Le esequie si terranno nel pomeriggio di lunedì 4 settembre.

La salma sarà poi tumulata nel cimitero comunale di Santallemura..