quarrata. NATALE 2020, SI ACCENDONO LE LUMINARIE E IL GRANDE ABETE IN PIAZZA RISORGIMENTO

Il comune di Quarrata non rinuncia a festeggiare il Natale. Sabato 28 l’accensione senza cerimonie. Niente mostra dei presepi e pista di pattinaggio su ghiaccio

QUARRATA. L’Amministrazione non rinuncia a festeggiare il Natale. Pur senza le tradizionali iniziative come la mostra dei presepi o la pista di pattinaggio su ghiaccio, rese impossibili dall’emergenza Covid in corso, Quarrata sarà comunque addobbata a festa, con luminarie nuove ed un grande albero di Natale in piazza Risorgimento.

Quest’anno l’accensione dell’abete centrale e di tutte le luci natalizie del centro cittadino è prevista per sabato 28 novembre; purtroppo l’accensione delle luminarie non potrà essere accompagnata, come avveniva invece gli anni scorsi, né dal concerto della Filarmonica Giuseppe Verdi, né dalla mostra dei presepi al Polo Tecnologico. Non sarà possibile neppure allestire la pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza Agenore Fabbri.

“Questo 2020 è stato un anno molto difficile – afferma il Sindaco Marco Mazzanti – ed anche queste festività risentiranno inevitabilmente delle limitazioni dovute alla pandemia in corso. Come Amministrazione, però, abbiamo voluto realizzare tutte le iniziative che era possibile organizzare nei limiti delle disposizioni legate all’emergenza Covid19: addobberemo tutto il centro cittadino di luci, con luminarie che, quest’anno, saranno nuove e, spero, ancora più belle, per celebrare il Natale e rendere viva la città, nonostante il periodo complicato e certamente non lieto che stiamo passando.

L’augurio è che queste feste ci accompagnino verso un nuovo anno di cambiamento e di serenità, in cui si possa finalmente sconfiggere il Coronavirus e tornare alla nostra vita”.

Per l’albero di piazza Risorgimento è stata scelta una pianta intera (quindi non una punta), alta circa 4,5 metri, molto larga e ricca di rami, così da accogliere nel modo migliore le luci e gli addobbi di Natale.

[comune di quarrata]