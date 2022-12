quarrata. NATALE 2022, ALTRE CINQUE DISCARICHE ABUSIVE SUL TERRITORIO

Daniele Manetti (Legambiente): “il territorio quarratino non sprofonderà nell’abisso e nel degrado grazie all’impegno continuo dei nostri volontari”

QUARRATA. Fine dell’anno contrassegnato dall’abbandono di rifiuti ai bordi di via Quadrelli, via del Corso, via Campriana, via Rubattorno e sul sentiero sterrato in sinistra idraulica del torrente Stella in località Gamberaia.

Quattro di queste cinque strade del territorio comunale sono state oggetto in passato di altri abbandoni e ripulite dopo l’intervento dei volontari di Legambiente Quarrata e di Alia ad eccezione di via Quadrelli che si aggiunge ora al già lungo elenco di strade monitorate e segnalate.

Ieri i volontari di Legambiente dopo segnalazioni raccolte dai cittadini hanno individuato svariate tipologie di rifiuti di piccole e grosse dimensioni : scarti tessili, plastiche e manufatti in plastica di tutti i tipi, pericolosi manufatti in cemento amianto, ingombranti, legname verniciato , copertoni, rifiuti tossici e nocivi, rifiuti organici, calcinacci, mobili, tubature, rubinetterie, cartongesso, contenitori di prodotti pericolosi, indumenti.

“Tutti rifiuti derivanti da lavorazioni illegali abbandonati con ogni probabilità di notte da bande di malavitosi, che scaricano tantissimi rifiuti provenienti anche e soprattutto da territori esterni al nostro Comune di Quarrata, su un territorio, quello quarratino, al centro della grande piana Firenze, Prato Pistoia, che fa buca e da ricettore per il rischio idrogeologico, le alluvioni, l’inquinamento e anche per i rifiuti abusivi” commenta il presidente di Legambiente Quarrata Daniele Manetti.

L’associazione ha provveduto come sempre a segnalare all’ufficio Ambiente del Comune e alle forze dell’ordine la presenza di queste nuove discariche.

“Non possiamo accontentarci di questa situazione ambientale — aggiunge — e nel 2023 dovremo insieme alle istituzioni preposte sferrare un colpo finale a queste bande di cittadini malavitosi. Dovranno essere installate le telecamere, tra ’’altro già nella disponibilità del Comune, espletate le necessarie pratiche burocratiche e fare chiarezza su questa problematica che si prolunga ormai da diverso tempo”.

“Il territorio di Quarrata — rassicura Manetti — non sprofonderà nell’abisso e nel degrado grazie al preciso impegno dei volontari di Legambiente Quarrata che non si arrendono e cercheranno come hanno fatto finora di trovare una soluzione ai gravi problemi ambientali in stretta collaborazione con il sindaco, i suoi assessori, l’ufficio Ambiente, le forze dell’ordine”.

A Gennaio è previsto un nuovo incontro in Comune per fare il punto della situazione e adottare i provvedimenti necessari.

Andrea Balli

[andreaballi@lineakibera.info]