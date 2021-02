quarrata. NEL 2021 SARANNO INSTALLATI SUL TERRITORIO COMUNALE DUE NUOVI FONTANELLI

L’acqua di alta qualità arriva al Barba e a Santonuovo

QUARRATA. Quasi 3 quintali e mezzo di plastica risparmiata grazie ai 4 fontanelli di acqua di alta qualità, che nel 2020 hanno erogato quasi un milione e mezzo di litri d’acqua. Un successo che ha indotto Comune e Publiacqua a prevedere, per il 2021, l’installazione di altri due nuovi fontanelli.

“Ormai – spiega il Sindaco Marco Mazzanti – prendere l’acqua dai fontanelli è un’azione entrata nelle abitudini di molte famiglie quarratine e ciò significa che le campagne di sensibilizzazione che negli anni abbiamo promosso verso un minore impiego dell’usa e getta hanno funzionato. Adesso vogliamo proseguire in questa direzione con l’installazione, in collaborazione con Publiacqua, di altri due fontanelli in altre due importanti e popolose frazioni del nostro territorio quali Barba e Santonuovo”.

Gli uffici del Comune e di Publiacqua sono in queste settimane a lavoro per procedere all’installazione, nel corso dell’anno, dei due nuovi fontanelli a Santonuovo, nei pressi delle scuole primarie, e a Barba, nel parcheggio lungo via Statale.

La collocazione precisa dei due distributori dovrà essere oggetto di una valutazione da parte di Publiacqua.

I fontanelli attualmente presenti a Quarrata sono quattro e sono collocati nel centro cittadino (piazza Aldo Moro), a Valenzatico, a Vignole e a Catena. Tutti erogano gratuitamente sia acqua naturale che acqua gasata per un totale, nel 2020, di 1.468.767 litri.

Un dato molto alto, paragonato agli anni precedenti, soprattutto se si considera che, a causa delle misure di prevenzione del contagio da Covid19 i fontanelli sono stati chiusi per quasi due mesi (dall’11 marzo al 4 maggio compresi). Ciò significa un notevole beneficio in termini ambientali per la minor quantità di bottiglie di plastica utilizzate e notevoli risparmi economici per i cittadini.

Si calcola infatti che la quantità di acqua attinta dai fontanelli nel 2020 equivalga a 979.178 bottiglie di plastica non utilizzate e quindi non prodotte, non smaltite, non trasportate. Considerato un peso medio per bottiglia di 35 grammi, si arriva a 3,43 quintali di plastica risparmiati.

Anche sul versante economico, chi sceglie di attingere l’acqua dal fontanello ottiene un notevole risparmio: considerando un costo medio a bottiglia di 0.315 euro, si arriva a 146.876 euro risparmiati dai cittadini di Quarrata, per non aver acquistato l’acqua in bottiglia.

[comune di quarrata]