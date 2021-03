quarrata. NIDI D’INFANZIA COMUNALI: GIOVEDÌ 1 APRILE APRONO LE ISCRIZIONI

Da giovedì 1 a venerdì 30 Aprile 2021 saranno aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali “Il Calicanto”, “Il Girotondo” e “Bosco dei Folletti” per l’anno scolastico 2021/22

QUARRATA. Le domande di iscrizione potranno essere presentate mediante l’accesso ai Servizi on line del Comune di Quarrata, autenticandosi mediante SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure utilizzando la Carta Nazionale dei Servizi (Tessera Sanitaria con PIN attivato) oppure la carta d’identità elettronica; inviando l’apposito modulo (disponibile nella sezione “Modulistica” del sito comunale), debitamente compilato e sottoscritto, con allegato un documento di identità del dichiarante, all’indirizzo di posta elettronica certificata comune.quarrata@postacert.toscana.it, oppure consegnandolo all’Ufficio Protocollo del Comune in Via Vittorio Veneto 2; recandosi direttamente all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, in Piazza Risorgimento n.40.

Alla scadenza del termine di presentazione della domanda, sarà predisposta una graduatoria sulla base dei punteggi assegnati ad ogni singola domanda; ai genitori dei bambini a cui sarà assegnato il posto verrà data comunicazione all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda.

Costi invariati. Il servizio comporta il pagamento di una retta mensile, modulata in base al valore isee della famiglia, e di una quota di iscrizione di 15 euro una tantum in un’unica soluzione inserita nella prima bollettazione utile. La quota di iscrizione non è richiesta per il secondo figlio e per i successivi. Le tariffe e la quota sono invariate rispetto all’anno scorso, così come i requisiti per ottenere gli esoneri e le agevolazioni tariffarie.

Visite ai nidi. Nel rispetto delle norme per la prevenzione della pandemia da covid19 e al fine di garantire la massima sicurezza, le visite ai nidi d’infanzia saranno possibili solo su prenotazione, nei giorni di martedì o giovedì dalle ore 17 alle ore 19. La visita potrà essere effettuata anche un sabato mattina, da concordare con la coordinatrice pedagogica comunale. Le visite saranno scadenzate ogni 15 minuti. La prenotazione dovrà essere effettuata rivolgendosi alla coordinatrice pedagogica Francesca Ferretti (0573 771430, cell. 339 1431455) o a Meri Masetti (0573 771426).

Alla visita potrà partecipare un solo genitore e prima di entrare saranno eseguite le procedure di prassi per la prevenzione del contagio (misurazione della temperatura, igienizzazione delle mani, auto-dichiarazione buono stato di salute, fornitura copriscarpe monouso da indossare per tutta la permanenza nel nido). Il genitore dovrà essere munito di dispositivi di protezione individuale (mascherina chirurgica, FFP2 o superiori) da indossare per tutta la visita e sarà accompagnato nei servizi dal personale dei nidi.

Ulteriori informazioni sul sito del Comune di Quarrata.

