quarrata. NUOVA GUIDA PER I GIOVANI DEMOCRATICI

Bruno Leka lascia la carica di segretario, passando il testimone al nuovo segretario, Olmo Chiti

QUARRATA. I Giovani Democratici di Quarrata sono lieti di annunciare che nella serata di ieri lunedì 15 Gennaio si è tenuto il congresso del nostro circolo. Dopo 5 anni d’intenso lavoro, di dedizione e impegno, Bruno Leka lascia la carica di segretario, passando il testimone al nuovo segretario, Olmo Chiti.

Bruno Leka ha svolto un ruolo cruciale nel plasmare il percorso del nostro movimento a Quarrata, contribuendo alla promozione dei valori democratici e all’attiva partecipazione dei giovani nella vita politica locale. Ringraziamo Bruno per il lavoro fatto in questi anni e la dedizione, augurandogli il meglio nei suoi futuri progetti.

Con entusiasmo e impegno, accogliamo Olmo Chiti come nuovo segretario. Olmo è noto per la sua passione per l’impegno sociale nella nostra città, e siamo fiduciosi che porterà energia fresca e idee innovative alla nostra comunità.

“È un onore assumere il ruolo di segretario dei Giovani Democratici di Quarrata. Ringrazio Bruno per il suo straordinario lavoro e mi impegno a continuare sulla strada tracciata, promuovendo l’inclusività e dando voce ai giovani” dichiara il neosegretario Olmo Chiti.

“Sono ansioso di collaborare con tutti i membri per costruire un futuro positivo per Quarrata, basato sulla solidarietà cittadina e sull’opportunità per tutti” conclude Olmo.

Il passaggio di segreteria rappresenta un nuovo capitolo nella nostra storia. Con Olmo Chiti alla guida, i Giovani Democratici Quarrata si impegnano a rafforzare la loro presenza nella comunità, lavorando per un ambiente aperto, inclusivo e orientato al cambiamento positivo.

Ringraziamo inoltre per la partecipazione il segretario dell’Unione Comunale PD Quarrata Franco Scarnato, il segretario provinciale PD Pistoia Alessio Torrigiani, il il sindaco di Quarrata Gabriele Romiti, il consigliere regionale Marco Niccolai e l’assessore alle politiche giovanili Tommaso Scarnato. La loro disponibilità a supportarci ed aiutarci per noi è fondamentale.

Non è mancato anche il sostegno del segretario provinciale dei GD Pistoia, nonché vicesegretario regionale GD Toscana, Sofian Aboulmachayl che ci aiuterà a costruire una giovanile più forte a Quarrata ed in tutta la provincia di Pistoia.

I Giovani Democratici Quarrata