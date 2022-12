quarrata. NUOVA SEDE PER LA COLDIRETTI

Domani domenica 11 dicembre si celebra la Giornata del Ringraziamento. Santa Messa, benedizione dei trattori, premiazione dei benemeriti. Saranno diffusi i dati sul settore primario nel comprensorio quarratino

QUARRATA. Sarà una Giornata del Ringraziamento ricca quella che si appresta a celebrare Coldiretti domani domenica 11 dicembre a Quarrata, che si aprirà con l’inaugurazione della nuova sede dell’associazione in via Montalbano, 81 alle ore 10. Per poi proseguire alle 11 con la Santa Messa Celebrata dal Vescovo di Pistoia, Monsignor Fausto Tardelli. Presenti diversi rappresentanti delle istituzioni. A fine celebrazione saranno premiati i Benemeriti, tante belle storie di donne e uomini delle diverse zone della provincia legati all’agricoltura e alla Coldiretti.

“La Giornata del Ringraziamento porta al centro di tutte le comunità il settore agricolo, i suoi valori e le sue tradizioni –spiega Fabrizio Tesi —; con il suo profondo significato è parte indelebile delle radici e della storia della Coldiretti“.

“Una giornata di festa e di riflessione che dal 1951 viene celebrata dalla Coldiretti in tutta Italia, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana (Cei) –spiega Don Luciano Tempestini, consigliere spirituale di Coldiretti Pistoia —, per rendere grazie per il raccolto dei campi e per chiedere la benedizione sulla nuova annata”.

“La nuova sede a Quarrata –spiega Francesco Ciarrocchi, direttore di Coldiretti Pistoia — ci permette di migliorare ulteriormente la qualità dei servizi ad agricoltori e cittadini. Alla sede di Quarrata fanno riferimento anche le aziende agricole di Agliana, Serravalle Pistoiese e Montale: circa il 20% del totale provinciale”.

Alle 11 il Vescovo Monsignor Fausto Tardelli celebrerà la Santa Messa, nella chiesa di Santa Maria Assunta, seguirà la tradizionale benedizione dei mezzi agricoli, a cominciare dai trattori, e la premiazione dei Benemeriti, imprenditrici e imprenditori agricoli che hanno dato (e danno) con intelligenza, saper fare e buona volontà un contributo alla storia della Coldiretti e del settore primario pistoiese.

