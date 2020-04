quarrata. NUOVE DISCARICHE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

QUARRATA. Nonostante i divieti di muoversi da comune a comune e all’interno del territorio se non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, assoluta urgenza nel comune di Quarrata, incuranti dei numerosi controlli effettuati sul territorio dalle forze dell’ordine, continuano a proliferare un po’ ovunque discariche abusive e abbandono di rifiuti ai bordi delle strade. “La nostra associazione pur senza muoversi dalla propria sede sta continuando in questi giorni critici dovuti alla emergenza sanitaria e al contagio da Covid-19 a raccogliere le segnalazioni da parte di tanti cittadini che ci contattano telefonicamente o online” dicono Daniele Manetti e Lara Credidio.

“Le fotografie che ci sono state inoltrate (si spera veritiere perché non abbiamo potuto verificare di persona) sono state fatte dai cittadini nelle vicinanze delle loro abitazioni o dalle stesse abitazioni visto i divieti di allontanarsi dalla propria residenza.

C’è chi è salito in soffitta o si è affacciato dai terrazzi delle proprie abitazioni per segnalarci lo stato di incuria di alcune discariche. È ammirevole il senso civico di questi cittadini, anche se le fotografie dovrebbero essere corredate da un maggior numero di dati. Ancora una volta come Legambiente Quarrata raccomandiamo di non gettare rifiuti abusivi lungo le strade , nei campi e nelle forre del nostro bellissimo Montalbano.

Chi compie queste azioni commette due atti illegali: il primo perché escono di casa e in tal modo potrebbero contribuire alla proliferazione del coronavirus e il secondo perché contribuiscono ad aumentare l’inquinamento ambientale generale. C’è da ribadire poi che a causa del Coronavirus diventa molto problematico ripulire e bonificare le discariche fino a quando non sarà passata l’emergenza. Le segnalazioni di discariche e abbandoni di rifiuti sono arrivati da via Bavigliano (qui c’è pure una carcassa di auto), da via XXV Aprile (dove c’è un palazzo dove non viene fatta una

raccolta differenziata corretta e non è la prima volta che Alia interviene per ripulire tutto); via Castel dei Biagini (dietro il parco fotovoltaico c’è una grossa quantità di sacchi neri); sull’Ombrone in destra idraulica, in via delle Poggiole a Lucciano; in via del Castellino a Valenzatico proprio accanto al cartello”Divieto di scarico di rifiuti”.

“La cultura ambientale e le problematiche dell’ambiente la nostra associazione le sta portando avanti con la scuola, con i cittadini, le istituzioni, le forze dell’ordine in modo del tutto gratuito come forma di volontariato avvalendosi di una banca dati interattiva e multimediale ma serve la collaborazione di tutti “.

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]