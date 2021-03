quarrata. NUOVI MARCIAPIEDI, FOGNATURE E ASFALTO IN VIA VERGA

Conclusi i lavori di riqualificazione che hanno riguardato una strada della frazione di Valenzatico

QUARRATA. Nuovi marciapiedi, nuove fognature, nuovo asfalto: sono conclusi i lavori in via Verga a Valenzatico, dove il Comune è intervenuto per la completa riqualificazione della strada. I lavori hanno previsto il rifacimento dei marciapiedi, della pavimentazione asfaltata e del sistema di smaltimento delle acque meteoriche per tutto il tratto di estensione della via (circa 120 metri). Iniziato nelle scorse settimane, l’intervento si è concluso a fine febbraio, per una spesa complessiva di circa 90.000 euro più Iva, interamente finanziati con risorse comunali.

“La manutenzione del nostro sistema viario – afferma il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Gabriele Romiti – rappresenta un impegno costante per la nostra Amministrazione. Sono diverse le strade che necessitano di lavori, in alcuni casi di semplice manutenzione ordinaria, in altri casi più complessi come questo appena concluso in via Verga o come quello altrettanto importante e atteso di via Larga, concluso nelle scorse settimane. Proseguiremo in questa direzione, occupandoci delle strade del nostro vasto territorio, con un lavoro di monitoraggio e di manutenzione costante”.

Dal punto di vista tecnico, le porzioni carrabili della strada, pur risultando asfaltate per la quasi totalità, si presentavano molto degradate, sconnesse in più punti e con una notevole presenza di avvallamenti. Anche i marciapiedi, rifiniti superficialmente a cemento lisciato, risultavano in molti punti avvallati o lesionati e pertanto inadeguati alla loro funzione.

In considerazione delle scadenti condizioni della via non era più possibile intervenire con semplici lavori di manutenzione ordinaria, come ripristini di buche e avvallamenti, ma è stato necessario eseguire un intervento radicale di manutenzione straordinaria che, previa esecuzione di opere di preparazione del manto tramite scarifica della pavimentazione stradale e demolizione dei marciapiedi, ha previsto il rifacimento completo della sede stradale e dei marciapiedi.

