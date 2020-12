quarrata. NUOVO ASFALTO IN VIA LARGA E IN VIA VERGA. AL VIA I LAVORI

L’importo complessivo ammonta a circa 120 mila euro finanziati con risorse comunali

QUARRATA. Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di risistemazione di due importati strade cittadine: in via Larga, tra via Torino e la nuova rotonda con via Firenze ed in via Verga, nella frazione di Valenzatico.

In entrambi i casi si lavora per la completa riqualificazione del manto stradale.

In via Verga l’intervento interessa un tratto di circa 120 metri e prevede il totale rifacimento del manto di asfalto e la realizzazione di nuovi marciapiedi, della fognatura bianca e dell’illuminazione pubblica.

L’opera è finanziata con risorse comunali per un importo di circa 120.000 euro e si concluderà entro l’inverno.

In via Larga i lavori si concentrano sul tratto di 550 metri compreso tra l’intersezione con via Torino e la nuova rotonda con via Firenze. L’intervento, molto atteso specialmente dopo la realizzazione della nuova rotatoria, non si limita alla stesura dello strato superficiale di asfalto, ma prevede la scarificazione totale dell’attuale manto e la ristesura di uno strato di pavimentazione stradale (binder + tappeto) di 15 cm di spessore e, nei punti maggiormente usurati, anche il rifacimento della fondazione stradale

. L’intervento, dal costo previsionale di 150.000 euro finanziati con risorse comunali, terminerà entro la fine dell’anno. Per permettere l’esecuzione dei lavori la strada rimarrà chiusa al traffico nei giorni lavorativi, dalle ore 8 alle ore 18, fino al 19 dicembre.

Nei giorni festivi e fuori dagli orari di lavoro, sarà ripristinata la regolare circolazione.

[comune di quarrata]