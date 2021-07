quarrata. NUOVO ASFALTO PER TRE STRADE COMUNALI

I lavori sono partiti stamani, mercoledì 14 luglio. Attive alcune modifiche alla viabilità

QUARRATA. Sono iniziati oggi alcuni lavori di ripristino del manto stradale per tre vie comunali di Quarrata. Si tratta di alcuni tratti di via Asiago, via Cavour e via Vecchia Fiorentina Secondo Tronco.

Nello specifico, stamattina, mercoledì 14 luglio, sono iniziati i lavori in via Asiago, per circa 300 metri a partire dall’incrocio con via Trento. Per permettere l’intervento, durante tutto il periodo dei lavori, è istituito il divieto di sosta su entrambi i lati e il senso unico in direzione Quarrata. A seguire, sarà asfaltata via Cavour, nel tratto compreso tra via Trento e piazza Nannini. Qui, per tutta la durata dei lavori previsti da oggi fino a venerdì 16 luglio, è prevista la chiusura al traffico della strada, oltreché il divieto di sosta su entrambi i lati.

A partire dalla prossima settimana, poi, i lavori di sistemazione del manto stradale si sposteranno in via Vecchia Fiorentina II Tronco nel tratto compreso fra l’intersezione con la via della Costaglia e l’intersezione con la via Bavigliano.

Per permettere i lavori, si prevede la chiusura della strada ed il divieto di sosta su entrambi i lati il 19 e il 20 luglio.

I lavori sono di competenza di Publiacqua ed eseguiti dalla ditta Endiasfalti S.p.A.

[comune di quarrata]