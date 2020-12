quarrata. NUOVO SITO PER LA COOPERATIVA SOCIALE INTEGRA

C’è anche lo shop online dove è possibile acquistare i prodotti artigianali

QUARRATA. È online il nuovo sito della Cooperativa Sociale Integra, pronta a raccontare la propria storia in rete attraverso un design completamente rinnovato.

Negli ultimi mesi abbiamo operato un restyling completo del sito, cambiando veste grafica e navigazione, e soprattutto offrendo ai visitatori la possibilità di acquistare i prodotti realizzati dalla cooperativa grazie al nuovo shop online.

Integra è una cooperativa sociale di tipo B attiva a Quarrata dal 2010 che ha come scopo l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate; è un laboratorio di cucito in cui creatività, integrazione e rispetto per l’ambiente si intrecciano e danno vita a prodotti artigianali unici, ecologici e responsabili.

Il laboratorio di cucito artigianale di Integra realizza articoli personalizzati o in serie limitata, e lo fa impiegando mani esperte e mani che hanno voglia di imparare, mani che spesso giungono da lontano e che in Integra hanno trovato un luogo dove sviluppare competenze utili a costruire il proprio futuro.

Il lancio dello shop online nel periodo natalizio vuole essere anche un invito a scegliere regali di Natale artigianali, che rispettano l’ambiente e che hanno un elevato valore sociale; anche questo è un modo per sostenere le piccole realtà locali che quest’anno, a causa della pandemia, fanno ancora più fatica a portare avanti la propria attività.

Vi aspettiamo sul sito! www.progettointegra.info

INFORMAZIONI

Il laboratorio di Integra si trova a Quarrata (PT) in via San Paolo, 40/44.

info@progettointegra.info

