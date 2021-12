quarrata. OLTRE 250 LE SCATOLE DI NATALE RACCOLTE PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ

Sono in distribuzione in questi giorni presso l’Emporio sociale di Quarrata La referente del progetto Luigina di Lorenzo: “Abbiamo raddoppiato l’obiettivo”

QUARRATA. Sabato 18 dicembre, con la Fattoria del Santonuovo, si sono chiusi gli appuntamenti per le consegne delle Scatole di Natale.

Solo quel giorno ne sono arrivate ben 167! E c’erano anche regali singoli impacchettati, che sono comunque giunti all’Emporio Sociale.

Oltre a tutto questo, abbiamo contato anche cinque sacchetti di giochi e indumenti usati (ma in ottimo stato) che saranno consegnati nei prossimi giorni ad un’associazione che se ne occupa. E dunque in totale sono state consegnate oltre 250 scatole!

“Abbiamo raddoppiato l’obiettivo” afferma la referente di Scatole di Natale Quarrata Luigina di Lorenzo.

“Vogliamo ringraziare — fanno sapere dall’associazione Pozzo di Giacobbe — Luigina di Lorenzo che ci ha proposto di partecipare a questa bella iniziativa; grazie ai volontari dell’Emporio Sociale e della Misericordia di Quarrata che in questi giorni stanno consegnando le Scatole di Natale alle famiglie in difficoltà del territorio.

Grazie agli agriturismi Il Calesse, Abbonbrì e Fattoria del Santonuovo che hanno prestato i loro spazi come punti di raccolta. Grazie davvero a tutti coloro che hanno dato una mano e che hanno partecipato in vari modi, anche creativi, come la scuola Nannini e l’RSA Le Lame di Agliana. Grazie a tutte le persone che hanno preparato una scatola. Tutti questi grazie per dire una cosa molto semplice: sono i piccoli gesti fatti con sincerità e amore quelli capaci di cambiare il mondo”

[pozzo di giacobbe].