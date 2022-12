quarrata. OPEN DAY ALLA “MARIO NANNINI” DI VIGNOLE

Il programma dell’incontro dedicato alla conoscenza delle proposte formative dell’istituto comprensivo scolastico di Vignole

QUARRATA. Nel pomeriggio di venerdì 16 dicembre, presso la sede della scuola media dell’ICS “Mario Nannini” si terrà l’incontro con la Dirigente, dott.ssa Patrizia Tesi, e i genitori che vorranno conoscere le proposte formative della scuola.

Dalle ore 17 alle ore 18 la Dirigente e alcuni professori saranno lieti di presentare la scuola secondaria di I grado e, mentre le famiglie saranno in riunione, i bambini e le bambine staranno impegnati a partecipare ad alcuni laboratori tenuti da docenti e alunni. La scelta potrà essere fatta tra i laboratori di scienze, tecnologia, geografia, latino, italiano, storia o arte. In questo modo i giovani alunni potranno già iniziare a conoscere alcuni insegnanti e confrontarsi anche con le esperienze degli alunni più grandi.

Dalle ore 18,00 alle ore 18,30 la Dirigente sarà lieta di accogliere i genitori che vorranno iscrivere i propri figli alle scuole dell’infanzia. In seguito, il 14 gennaio, i tre plessi delle scuole di Casini “Margherita Hack”, Barba e Catena apriranno le loro porte a tutti gli interessati, dalle ore 10,00 alle 12 le insegnanti mostreranno ai convenuti i vari locali ed esporranno l’esperienza educativa che viene portata avanti.

Dalle ore 18,30 alle ore 19,00 sarà la volta dei genitori prossimi ad iscrivere il proprio figlio alla scuola primaria.

La Dirigente illustrerà le caratteristiche dei tre plessi dell’istituto in cui le maestre stanno incontrando i genitori in questi giorni (martedì 13 a Catena, mercoledì 14 a Valenzatico e giovedì 15 a Vignole, con orario 16,45-18,45).

Per quanto riguarda chi vorrà iscriversi all’indirizzo musicale della scuola secondaria di I grado, si invitano le famiglie a partecipare agli incontri di sabato 17 dicembre e di sabato 21 gennaio, dalle ore 10 alle ore 12: professori e allievi dell’indirizzo mostreranno gli strumenti ed eseguiranno vari brani musicali.

Per ulteriori informazioni si invita a visitare il sito della scuola www.icnanniniquarrata.edu.it/ o a telefonare presso l’istituto.

[ferranti— ics mario nannini]