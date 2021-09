quarrata. PARCO DI VILLA LA MAGIA, CONTINUA IL DEGRADO E L’INCURIA

II prossimo 30 settembre sarà discussa la mozione della Lega

QUARRATA. [a.b.] La Lega Nord con una mozione all’ordine del giorno nella seduta del prossimo 30 settembre ha chiesto all’amministrazione la sostituzione degli arredi in legno e dei giochi destinati ai bambini nell’apposita area del bosco di villa La Magia a loro dedicata.

Nella mozione si chiede anche la svuotatura dei cestini presenti o in alternativa la loro sostituzione con modelli più capienti e coperti. “Servirà anche – spiegano i consiglieri Stefano Nigi e Giancarlo Noci – la manutenzione del sentiero che dal parcheggio vicino allo sgambatoio dei cani porta fino all’area giochi e alla villa”.

Stamani su segnalazione di due iscritti – Vincenzo Sportiello e Alessandro Pierattini – i consiglieri comunali si sono recati nuovamente sul posto “costatando come la situazione sia sempre più degradata e il luogo abbandonato all’incuria”.

“Le foto scattate — spiegano Nigi e Noci — descrivono la situazione più di mille parole: il sentiero è ormai quasi impraticabile interrotto da piante marce cadute e macchie di rovi, i giochi presenti nello spazio per bambini a nostro avviso sarebbero da non far adoperare ai bambini fino ad una loro sostituzione perché effettivamente pericolosi causa il loro stato di usura”.

“La panchina rossa contro la violenza sulle donne,vandalizzata da tempo è li coperta di scritte e danneggiata”.

La situazione delle piante boschive poi sarebbe da tenere seriamente sotto controllo (la materia fu in passato già oggetto di una interrogazione della Lega): “In particolare — concludono Nigi e Noci — querce e lecci fra i più antichi e belli si stanno essiccando causa malattie, ma anche a causa della mancata ripulitura del sottobosco e quelli già secchi e morti nelle giornate di vento cadono a terra costituendo anche un serio pericolo per chi frequenta la zona”.

Mozione-Manutenzione-sostituzione-e-messa-in-sicurezza-del-Piccolo-spazio-giochi-adiacente-a-Villa-la-Magia