quarrata. PARTE LA RACCOLTA SOLIDALE PER I TERREMOTATI DI TURCHIA E SIRIA

La raccolta nei locali della Civetta proseguirà fino al 15 marzo

QUARRATA. Da venerdì 17 febbraio parte a Quarrata, nei locali de La Civetta in via Corrado da Montemagno, la raccolta solidale per il terremoto Turchia-Siria.

A collaborare alla raccolta sono Misericordia di Quarrata, Cgil, Circolo Acli di Montemagno, Casa della Solidarietà di Quarrata, Anpi, Caritas Quarrata, Emporio Sociale, Auser Quarrata, Cooperativa l’Orizzonte, Pozzo di Giacobbe.

Servono:

coperte

sacchi a pelo

torce

thermos

alimentari a lunga conservazione

medicinali da banco

pannolini

latte in polvere per bambini

prodotti per bambini

abbigliamento per bambini (massimo 14 anni).

No ad abbigliamento per adulti, carta e oggettistica varia.

Si raccomanda, soprattutto per i capi dei bambini, che siano in buono stato, puliti e possibilmente insacchettati.

Gli orari in cui la Civetta sarà aperta sono il venerdì dalle 16.00 alle 19.00 e il sabato dalle 9 alle 12.00.

La raccolta proseguirà fino al 15 marzo.

Per info Misericordia di Quarrata 0573 72391

[comune di quarrata]