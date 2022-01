quarrata. PARTE UN NUOVO SERVIZIO DI TAMPONI DELLA CRI PIANA PISTOIESE

Sarà attivo da lunedì prossimo presso il Parco Verde a Quarrata

QUARRATA. Da lunedì il servizio sarà attivo tutti i giorni, compreso sabato e domenica, nell’area a parcheggio del Parco Verde in Via Galigana 417 a Olmi, Quarrata. Il servizio sarà garantito la mattina, dalle 8.30 alle 12.30, quando saranno effettuati i tamponi molecolari o rapidi richiesti con prescrizione medica, quindi gratuiti, prenotabili attraverso il servizio regionale sul portale https://prenotatampone.sanita.toscana.it/#/home.

Il pomeriggio, dalle 14.30 alle 18.30, invece, saranno effettuati tamponi rapidi a pagamento, al costo di 15 euro, per i quali non c’è bisogno di ricetta medica e di prenotazione. Per il servizio dei tamponi rapidi a pagamento è comunque possibile contattare la Croce Rossa al numero 3311331178 (anche via whatsapp).

Resterà attivo anche il servizio di tamponi drive through ad Agliana, il giovedì mattina dalle 8.30 alle 12.30 in piazza Guarducci: anche in questo caso si tratta di tamponi molecolari richiesti con prescrizione medica, quindi gratuiti, da prenotare sul portale regionale https://prenotatampone.sanita.toscana.it/#/home.

Con questo servizio, la Croce Rossa di Piana Pistoiese intende rispondere all’accresciuta richiesta di tamponi sul territorio, dovuta all’aumento dei contagi da virus Covid19, soprattutto della variante Omicron, e della necessità di implementare le attività di rilevazione dei contagi, di tracciamento e gestione dei casi positivi.

“Abbiamo deciso di attivare questo servizio perché la Croce Rossa sta vicino al cittadino a tutto tondo e risponde in tempi rapidi ed in modo professionale ai fabbisogni del territorio – spiega il Presidente del Comitato di Piana Pistoiese, Claudio Cibella —. Un servizio necessario viste le file quotidiane davanti alle farmacie e vista la difficoltà che il cittadino ha nel prenotare tamponi, perché le strutture che erogano il servizio non sono sufficienti a coprire le tante richieste”.

“Voglio ringraziare tutti i volontari per l’impegno quotidiano e per le sfide che di volta in volta raccolgono, senza esitare nemmeno un momento – conclude Claudio Cibella —. Un ringraziamento va anche alla dirigenza e ai responsabili del Parco Verde che hanno messo a disposizione la loro struttura per ospitare questo importante servizio per la comunità e agli operatori sanitari (medici, infermieri, ecc.) che hanno risposto e stanno rispondendo al nostro appello, permettendoci di organizzare il servizio in tempi rapidissimi”.

[cri piana pistoiese]