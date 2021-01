quarrata. PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA “UN MURO DI LIBRI PER NON DIMENTICARE”

Iniziative promosse dalla biblioteca multimediale Michelucci e 800 euro di libri per le scuole. Il Sindaco: “La cultura è il vaccino contro vecchi e nuovi fascismi”

QUARRATA. “Un muro di libri per non dimenticare” è il titolo che quest’anno l’Amministrazione ha dato al programma di celebrazioni per la Giornata della Memoria, internazionalmente fissata il 27 gennaio di ogni anno, giorno in cui l’Armata Rossa liberò il campo di sterminio di Auschwitz.

Da ieri mattina, venerdì 22 gennaio, fino a venerdì 29 gennaio, nella biblioteca comunale Giovanni Michelucci è allestita una ricca esposizione di libri e dvd per bambini, ragazzi e adulti sul tema dell’Olocausto e delle dittature nazista e fascista, dal titolo “Un muro di libri per non dimenticare”.

L’esposizione, consultabile da tutti gli utenti della biblioteca, è posta nei pressi dell’ingresso, così da essere visibile anche dalla piazza Agenore Fabbri.

È stata inoltre creata la bibliografia online “Letture e film per non dimenticare le vittime dell’olocausto”, consultabile sulle pagine internet della Biblioteca https://biblio.comune.pistoia.it/library/Quarrata/. In questo modo i cittadini interessati potranno prenotare direttamente online il libro o il film scelto sull’argomento e ritirarlo in biblioteca nei consueti orari di apertura (lunedì, martedì, giovedì venerdì dalle 14 alle 19 e mercoledì dalle 9 alle 13).

Nell’ambito del Progetto Legalità, inoltre, l’Amministrazione ha acquistato, grazie al contributo della Banca Alta Toscana, un totale di 800 euro tra libri e film sul tema dei diritti e della memoria, che ha donato alle due scuole secondarie di primo grado di Quarrata degli istituti comprensivi Mario Nannini e Bonaccorso da Montemagno.

“Quest’anno – spiega il Sindaco Marco Mazzanti – le disposizioni anti-covid ci impediscono di realizzare mostre, spettacoli e convegni, come avvenuto negli anni passati. Non abbiamo però voluto rinunciare a celebrare questa importante giornata, ritenendo la memoria un dovere di tutti noi, uomini e donne contemporanei. Abbiamo dunque pensato all’idea del muro di libri per non dimenticare, nata come iniziativa della biblioteca e divenuta titolo per tutto il programma dell’Amministrazione, con l’intento di sottolineare come la cultura sia argine contro la barbarie e la conoscenza rappresenti il vaccino contro vecchi e nuovi fascismi”.

Tutte le informazioni sulle iniziative promosse dall’Amministrazione in occasione della Giornata della Memoria si trovano sulla pagina internet del Comune dedicata a “La memoria della Città”, dove vi è un approfondimento, composto da testi, immagini e una cartina interattiva, sulla storia locale e sugli episodi di violenza nazi-fascista avvenuti a Quarrata durante il periodo fascista ed in particolare durante l’estate di sangue del 1944.

[comune di quarrata]