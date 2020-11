quarrata. PERDE IL CONTROLLO DEL FURGONE E FINISCE CONTRO UNA MACCHINA

L’incidente è avvenuto a Valenzatico

QUARRATA. Perde il controllo e finisce contro una macchina. Incidente stasera in via Vecchia Fiorentina a Valenzatico in prossimità del ponte sullo Stella.

Per cause da accertare un furgone della Gls ha perso il controllo del mezzo fermandosi contro una macchina parcheggiata al bordo strada.

L’autista fortunatamente non è rimasto ferito.

La strada è rimasta chiusa per permettere la rimozione dei mezzi.