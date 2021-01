quarrata. PERDITE OCCULTE, POSSIBILI ABBASSAMENTI DI PRESSIONE

Il comunicato di Publiacqua

QUARRATA. Publiacqua informa i cittadini del Comune di Quarrata che, causa attività programmata di verifica sulla rete idrica finalizzata all’individuazione di perdite occulte, dalle ore 22.00 di giovedì 21 gennaio alle ore 06.00 di venerdì 22 gennaio si registreranno temporanee mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione nelle vie e località comprese tra via Einaudi a ovest, via Torino a Sud, via Firenze e via delle Scalette a Est, ed il Torrente Stella a Nord.

Nelle ore successive al termine previsto di fine lavori potranno verificarsi fenomeni di temporaneo intorbidamento dell’acqua. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento potrà essere rinviato alla prima data successiva disponibile.

Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questi lavori creeranno loro.

