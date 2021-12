quarrata. PERICOLO GHIACCIO: SPARGISALE PRONTI AD INTERVENIRE SULLE COLLINE

In cantiere sono a disposizione oltre 150 quintali di sale

QUARRATA. Abbassamento delle temperature: in cantiere stoccati circa 150 quintali di sale da distribuire sulle strade. Pronti ad intervenire, all’occorrenza, i mezzi spargisale sulle vie collinari.

Nel caso di previsione di basse temperature e a maggior ragione nel caso di allerta regionale per ghiaccio, il Comune di Quarrata è pronto ad attivare un preciso protocollo di azione: il Centro operativo intercomunale (attivo 24 ore su 24 grazie alla presenza di un reperibile di turno) avverte all’occorrenza il sindaco ed il servizio di reperibilità tecnica, che esegue monitoraggi sul territorio ed interviene immediatamente nel caso siano necessarie azioni localizzate e di modesta entità, oppure, quando la situazione necessita di interventi più estesi, procede all’attivazione della ditta incaricata dotata di apposito mezzo spargisale.

Tale procedura è stata attivata anche la notte scorsa, tra domenica 12 e lunedì 13 dicembre, quando sono stati effettuati interventi localizzati di spargimento di sale su alcuni punti critici presenti nelle strade in collina.

Anche in caso di neve vige un preciso protocollo: vengono contattate le ditte dotate di mezzi spazzaneve, che, secondo una precisa scala di priorità, lavorano innanzitutto per liberare le arterie principali, passando poi, progressivamente alle altre vie.

Per limitare al massimo i problemi alla viabilità è importante che ciascun cittadino adotti alcuni semplici accorgimenti: è necessario tenersi sempre informati sulle condizioni meteorologiche e sugli eventuali stati di allerta, consultando il sito del Centro Funzionale della Regione Toscana e i mezzi di comunicazione del Comune di Quarrata; se non strettamente necessario, è consigliabile evitare di prendere l’automobile in caso di allerta neve o ghiaccio; si ricorda inoltre che è obbligatorio avere sempre a bordo le catene o montare sul proprio mezzo pneumatici termici.

In caso di evento in corso (neve o ghiaccio oltre la norma) è inoltre possibile telefonare al numero della Protezione civile intercomunale 0573 774045 per comunicare situazioni di emergenza.

[comune di quarrata]