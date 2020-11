quarrata. PERSONALE, PUBBLICATI QUATTRO BANDI DI CONCORSO

I termini per partecipare scadono alle ore 12.00 del 10 dicembre 2020

QUARRATA. Il Comune di Quarrata cerca un bibliotecario, due addetti ai sistemi elettrici ed elettromeccanici, un istruttore direttivo amministrativo cat. D e un istruttore amministrativo cat. C.

Per selezionare queste figure professionali, il Comune ha pubblicato quattro bandi di concorso, pubblicati lo scorso 10 novembre sul sito istituzionale del Comune di Quarrata. Gli interessati hanno 30 giorni di tempo per presentare la domanda: i termini per tutti i 4 bandi di concorso scadono alle ore 12.00 del 10 dicembre 2020.

Si tratta di posti a tempo pieno e indeterminato e i profili richiesti sono nel dettaglio: Istruttore direttivo amministrativo, cat. D, Istruttore direttivo bibliotecario cat. D, Istruttore amministrativo, cat. C, Istruttore tecnico addetto ai sistemi elettrici ed elettromeccanici, cat. C. I titoli di accesso sono specificati nei rispettivi bandi.

È possibile fare domanda soltanto on line accedendo ai servizi del Comune di Quarrata tramite SPID. È inoltre obbligatorio indicare nella domanda un indirizzo pec.

Sono previste prove di tipo psicoattitudinali, prove scritte e prove orali. Le tipologie di prove sono descritte nei bandi. Le graduatorie approvate potranno in futuro essere utilizzate dall’Ente, alle condizioni previste dalla normativa vigente.

[comune di quarrata]