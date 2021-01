quarrata. PIRA-NOCI (LEGA): RINGRAZIAMO LA COLOMBO, BUON LAVORO NIGI

Pamela Colombo lascia il consiglio comunale. Al suo posto subentra Stefano Nigi

QUARRATA. “Ringrazio per il lavoro svolto fino ad oggi, come capogruppo Lega a Quarrata, Pamela Colombo che lascia il suo incarico per motivi personali e do il benvenuto, augurando buon lavoro, al nuovo consigliere Lega Stefano Nigi che, sono sicura — dichiara Sonia Pira, commissario provinciale del Carroccio — si impegnerà al massimo per portare avanti le istanze e per affrontare le tante battaglie per i cittadini, insieme al consigliere Giancarlo Noci, continuando la scia del buon lavoro svolto dalla Colombo e lo stesso Noci”, il quale commenta “Ci tengo anch’io a ringraziare Pamela Colombo per il lavoro fatto fino ad oggi e per le tante sfide che ci hanno visto partecipi in comune.

In bocca al lupo a Stefano Nigi, da oggi in squadra, con cui collaboreremo per affrontarne di nuove per il bene dei nostri concittadini”.

Così in una nota Sonia Pira, commissario provinciale Lega e Giancarlo Noci, consigliere comunale di Quarrata e commissario locale.

[lega pistoia]