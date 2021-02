quarrata. POLIZIA MUNICIPALE: APERTO IL CONCORSO PER ASSUMERE UN AGENTE

Il termine del bando è fissato per le ore 12.00 del 28 febbraio 2021

QUARRATA. È stato pubblicato oggi un concorso pubblico per la copertura di un posti di “Istruttore di Vigilanza”, categoria “C”, a tempo pieno ed indeterminato.

Tra i requisiti richiesti per partecipare al concorso vi è la cittadinanza italiana, il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, il possesso della patente di guida sia per auto che per moto (A e B, oppure solo B se anteriore al 26 aprile 1988), la conoscenza della lingua inglese e delle principali apparecchiature e sistemi informatici, l’idoneità fisica alle mansioni proprie del profilo professionale.

I candidati devono essere maggiorenni, godere di tutti i diritti civili e politici, essere espressamente disponibili al porto e all’uso dell’arma e devono essere in possesso dei requisiti psicofisici per ottenere la licenza di porto d’armi. Devono essere in regola con gli obblighi militari. Non devono aver subito condanne penali o altri provvedimenti che precludano l’accesso ad impieghi pubblici, né avere procedimenti penali in corso; non devono essere stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati, né essere destituiti dai pubblici uffici. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.

Il termine del bando è fissato per le ore 12.00 del 28 febbraio 2021.

Le domande potranno essere presentate entro questa data, esclusivamente online previa autenticazione tramite il sistema SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi, cioè la tessera sanitaria attivata).

Per conoscere tutti i requisiti e le modalità di partecipazione al concorso è necessario consultare il bando pubblicato sulla home page del Comune di Quarrata, nella sezione “News”.

