quarrata. POLIZIA MUNICIPALE, IL DOTTOR FRANCESCO BARTOLI È IL NUOVO VICECOMANDANTE

Dal luglio 2022 aveva guidato il comando della Polizia Municipale di Montecatini Terme

QUARRATA. Dal 14 agosto scorso il comando della Polizia Municipale di Quarrata ha un nuovo vicecomandante. Si tratta del dottor Francesco Bartoli, assunto a tempo pieno e indeterminato per passaggio diretto tra enti lo scorso mese di luglio.

Bartoli, già ispettore di Polizia Municipale nel corpo unico di Polizia Locale nella Unione dei Comuni Valdera (Pisa) e a Montecatini Terme è stato dal luglio 2022 alla guida del Comando della Polizia Municipale al comune di Montecatini.

La nomina si è resa necessaria per garantire continuità al servizio di Polizia Municipale di Quarrata in assenza del comandante. La figura del dottor Bartoli è stata scelta tra il personale con i gradi più elevati in servizio. Il vicecomandante in particolare è addetto al coordinamento e controllo delle attività svolte dal personale di qualifica inferiore al quale fornisce l’assistenza necessaria all’espletamento del servizio; cura che i risultati dei lavori corrispondano alle direttive ricevute e controlla il comportamento in servizio del personale sottordinato; redige relazioni e atti giudiziari e amministrativi che rientrano nelle proprie competenze; istruisce, predispone e forma atti riferiti alle attività assegnate alle unità

operative, che necessitano di elaborazione di dati e di attività di studio; espleta ogni altro incarico affidato dal Comandante nell’ambito dei compiti istituzionali; sostituisce secondo l’ordine gerarchico il Comandante in ogni occasione di sua assenza od impedimento.

La nomina avrà la stessa durata dell’incarico del Comandante titolare, salvo modifiche organizzative che si rendessero necessarie od opportune.

Andrea Balli

