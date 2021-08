quarrata. POLVEROMETRO SPERIMENTALE, A OLMI INSTALLATO UN NUOVO ANALIZZATORE PER LE POLVERI FINI

Le zone di Quarrata, Vignole, Olmi e la frazione di Bottegone risultano al centro delle mappe di isoconcentrazione e situazione ambientale rilevando valori , molto superiori rispetto ad altre zone di misurazione nella piana come Pistoia e Prato

QUARRATA. Dopo l’installazione del 12 Agosto scorso di un nuovissimo analizzatore presso la chiesetta di Stazione di Montale nei giorni scorsi è stato predisposto ed installato un nuovo “polverometro sperimentale” (analizzatore CNR di nuova concezione), sul tetto della sede di Legambiente Quarrata in via Statale 294 a Olmi in sostituzione dell’apparecchio precedente ormai vetusto e antiquato.

Il “polverometro” monitorerà le polveri fini Pm 2,5. Alla installazione hanno provveduto Raffaele Persello e Gianmpaolo Turi.

Il nuovo analizzatore Cnr —Ino che rileva le polveri sottili Pm 2,5, sicuramente quelle più pericolose e micidiali per la salute, inizierà nei prossimi giorni a fornire i dati. “Oltre alle concentrazioni delle polveri fini – spiega il presidente di Legambiente Quarrata Daniele Manetti – l’apparecchio sperimentale installato sarà in grado di rilevare l’umidità e la direzione del vento per polveri pm 2,5 ogni 5 minuti”.

Manetti assieme a Bruno Buracchi (studente presso la facoltà di ingegneria di Bologna) ha incontrato il fisico Massimo Del Guasta presso la sede del Cnr-Ino di Firenze che collabora con Legambiente Quarata dal 2014.

“Abbiamo potuto constatare – aggiunge Manetti – che i nuovi analizzatori, sia quello di Montale che di Olmi, funzionano benissimo e inoltrano in tempo reale i dati al Cnr. Rimangono da fare alcuni collegamenti con la nostra sede di Olmi e avremo così a disposizione due nuovissimi analizzatori per monitorare le polveri fini Pm 2,5 nell’intera piana”

Il nuovo dispositivo, sperimentale, già utilizzato come prototipo in passato nelle stesse posizioni, ed adesso arricchito dalla presenza di un secondo sensore commerciale di pm 2.5, misura ogni 5 minuti il pm 2.5 (mediante due sensori di fumo opportunamente ricalibrati, Sharp e Plantower) e la direzione di arrivo delle polveri tramite anemometro incorporato. I dati vengono inviati via rete Gsm ad un server Ino Cnr, dove un software originale di elaborazione li rende disponibili agli utenti autorizzati in formato grafico.

“Gli analizzatori per Pm 2, 5 Cnr— Legambiente Quarrata e l’analizzatore portatile per PM 2,5 di Legambiente Quarrata, confermano i dati Arpat. Infatti nel 2020 il pm 2,5 non ha mostrato variazioni per nessuna delle zone esaminate rispetto ai valori medi mensili del triennio 2017—2020. Quindi c’è da domandarsi da dove vengono queste micidiali polveri?”

“Secondo noi di Legambiente Quarrata — prosegue Manetti — è importante agire sul territorio e mettere in evidenza i punti critici, da cui si potrebbero generare le concentrazioni di polveri sottili pm 2,5, che non si riducono neppure ai tempi del coronavirus. Dopo il convegno La qualità dell’aria: criticità e soluzioni promosso a Quarrata da Legambiente Quarrata, Comune di Quarrata, Regione Toscana Assessorato Ambiente (svoltosi presso la Villa La Magia il 15 Febbraio 2019), continua il percorso di Legambiente Quarrata per monitorare e ridurre le polveri fini nella piana e sui colli del Montalbano .

Dai report della Regione Toscana, per quanto riguarda le concentrazioni di polveri fini nel nostro territorio, emergono dati allarmanti in linea con quanto più volte sottolineato dalla nostra associazione mediante le rispettive centraline. Le zone di Quarrata, Vignole, Olmi e la frazione di Bottegone risultano al centro delle mappe di isoconcentrazione e situazione ambientale rilevando valori , molto superiori rispetto ad altre zone di misurazione nella piana come Pistoia e Prato.

La criticità è imputabile a diversi fattori quali condizioni meteo sfavorevoli per la persistenza di alta pressione con inversione termica in assenza di vento che schiaccia gli inquinanti al suolo, traffico veicolare intenso, consumo di biomasse per riscaldamento (caminetti, stufe , caldaie a legna, pellet, cippato o similari), abbruciamenti all’aperto di ogni tipo di materiale compreso la plastica con tutti i suoi derivati . Pertanto le contromisure studiate dalla regione Toscana per la riduzione di tali fonti d’inquinamento, comprendono oltre a nuove vie di comunicazione e all’incremento del trasporto pubblico, per indirizzare in un modo migliore il traffico, il divieto di utilizzo di biomassa per il riscaldamento nelle nuove costruzioni o ristrutturazioni nelle aree critiche, l’accordo con le associazioni di categoria per buone pratiche di smaltimento e potature, incremento e ritiro gratuito di piccoli sfalci ai cittadini, incremento numero centri di raccolta, incremento diffusione compostaggio, prescrizioni efficienza minima di 4 stelle per impianti termici a biomassa ad uso civile nelle aree critiche, potenziamento del controllo sugli impianti domestici, artigianali e commerciali e controllo su tutti gli abbruciamenti all’aperto”.

“Abbiamo pronto anche – conclude Daniele Manetti — un progetto per misurare la concentrazione di polveri in uscita dall’inceneritore di Montale e di questo ne parleremo in un prossimo incontro con i vertici di Alia”.

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]