quarrata. PRIMO MEMORIAL IN ONORE DI CARLO BONECHI, IL “DOTTORE DELLE RADIO”

Presso il Tamburo della Luna – Casa del Popolo dal 2 al 10 settembre si terrà la mostra delle radio con gli aneddoti degli amici per commemorare il “dottore delle radio”. Inaugurazione alle ore 17

QUARRATA. L’iniziativa fortemente voluta dalla famiglia è supportata da Aire – associazione italiana per la Radio d’epoca. Alla inaugurazione saranno presenti autorità ed amici che ricorderanno la figura di Carlo Bonechi, improvvisamente scomparso lo scorso 7 gennaio.

Carlo coltivava molti interessi. Oltre alla musica e l’osservazione celeste ha da sempre trovato spazio per la collezione e cura delle radio d’epoca. La sua grande conoscenza in materia, fino ad essere un insostituibile punto di riferimento per tanti altri appassionati, gli ha fatto meritare l’appellativo di “dottore delle radio”.

L’evento fa parte del più ampio contenitore “Settembre Quarratino 2023”, promosso dal comune di Quarrata ed è inserita nel calendario di iniziative “Imbottiti di storia” promossa da Magnificoingegno.

Le radio esposte costituiscono una piccola parte della sua interessantissima collezione, messa insieme durante una vita di costante studio e ricerca. Sono state individuate per proporre ai visitatori una narrazione con finalità divulgative, come era nello spirito generoso di Carlo.

Nel corso della sia vita ha trovato il tempo anche di scrivere interessanti articoli in argomento.

Aire ha provveduto a raccoglierli e li propone all’interno della mostra in una elegante raccolta. La sua fama è arrivata in Rai che gli ha dedicato un bellissimo servizio girato per la maggior parte nel suo laboratorio accanto alle radio ed agli strumenti compagni di una vita.

È stato anche protagonista di trasmissioni radiofoniche in cui si sono affrontati argomenti che oggi con il suo venir meno costituiscono una preziosa testimonianza ed una struggente eredità a favore degli amici e dei tanti appassionati.

Tutti questi contributii, video, audio, articoli, foto sono e continueranno ad essere fruibili da tutti interpretando lo spirito generoso di Carlo che non ha mai lesnato consigli, suggerimenti e scambi di punti di vista su un argomento che, per inesorabilità del tempo, potrà contare su un sempre minor numero di esperti ed opinion leaders.

La famiglia ha voluto condividere i suoi appunti, note e individuazione di soluzioni con l’Aire immaginando un ideale passaggio di testimone attraverso il quale Carlo Bonechi potrà continuare a dispensare consigli, suggerimenti per far rivivere le vecchie radio. Ameriaradio, media partner, supporterà l’evento e attraverso l’nquadramento del QRcode renderà disponibili tutti i contributi sopra descritti.

La mostra resterà aperta fino al 10 settembre. I visitatori avranno la possibilità di ammirare gli apparecchi di Carlo e fruire anche dei contenuti Media. Ci si potrà anche organizzare per gruppi ed avere il supporto di Aire per una narrazione come Carlo ha fatto tantissime volte in occasuine di visite guidate al museo allestito al piano terra della sede Rai a Firenze.

Bonechi attraverso i suoi interessi ha lasciato tanti amici ed una molteplicità di ricordi, aneddoti e testimonianze.

È proprio vero che non si è mai pronti alla scadenza del permesso di soggiorno. È però anche vero che tutto ciò che si lascia può parlare per noi al punto di farci rivivere, pur nei cuori dei nostri familiari ed amici, a tal punto che il distacco riesce ad essere meno ruvido e più accettabile.

