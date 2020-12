quarrata. PROGETTO HERO, ARRIVA “S.O.S. DAD”

Il servizio di Supporto Operativo Scolastico per la Didattica a Distanza

QUARRATA. Con il ricorso obbligato alla didattica a distanza, per molti ragazzi, soprattutto quelli più fragili, sono aumentate le difficoltà a seguire le lezioni. La mancanza di device adeguati, gli spazi angusti in casa da cui è difficile gestire molte ore di collegamento, l’impossibilità di accedere ad una rete internet stabile; questi sono solo alcuni dei problemi che ogni giorno molti studenti devono affrontare per “andare a scuola” restando a casa.

“S.O.S. DAD” è un’idea semplice ma efficace che nasce all’interno di HERO, il progetto selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e realizzato grazie a Con i Bambini e Fondazione Caript: si tratta dell’allestimento di 11 postazioni per seguire la DAD organizzate presso lo Spazio Giovani, il centro di aggregazione giovanile di via Fiume co-gestito dalla cooperativa Gemma e dall’associazione Pozzo di Giacobbe.

Qui ogni studente che accede al servizio può collegarsi con la propria classe e seguire le lezioni in sicurezza, opportunamente distanziato dagli altri presenti. Il servizio è totalmente gratuito ed è attivo dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 14.00, con il supporto costante dei nostri educatori.

Ad oggi le postazioni sono già tutte occupate, segno di un bisogno reale e tangibile cui era necessario rispondere in modo concreto. Inoltre nei giorni scorsi sono state aggiunte altre 5 postazioni per gli studenti di seconde e terze medie, anch’essi momentaneamente in DAD.

Il progetto “H.E.R.O. – Hubs Educativi per la Resilienza e le Opportunità” è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD.

www.conibambini.org

www.percorsiconibambini.it/hero

