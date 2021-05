quarrata. PRONTO A DECOLLARE IL PROGETTO “QUARRATA – QUARTIERI”, UN PRESIDIO SPORTIVO GRATUITO RIVOLTO ALLE FASCE PIÙ DEBOLI

Sabato 8 maggio la presentazione presso il Circolo Parco Verde

QUARRATA. Si chiama “Quarrata – Quartieri” ed è un progetto che ha come obiettivo quello di creare un presidio sportivo gratuito ed aperto tutto l’anno nell’impianto sportivo C. Caramelli, la parrocchia di Vignole, il circolo Parco Verde, il Tennis Club Quarrata e la pista d’atletica dello stadio F. Raciti.

L’iniziativa ha come base una partnership tra società sportive, enti locali e del terzo settore che puntano al bando “Sport di tutti – Quartieri” per farla diventare realtà.

Si tratta di fondi destinati all’attivazione di presidi sportivi in aree urbane caratterizzate da fragilità socio-economica e volti all’erogazione di corsi sportivi, educativi e divulgativi gratuiti per le fasce più deboli della popolazione.

Sabato 8 Maggio alle ore 11:00 presso il circolo Parco Verde si terrà una conferenza stampa per presentare il progetto che ha come base: 5 sport diversi, oltre 2000 ore di attività sportive ed educative, 3 laboratori didattici, 7 percorsi divulgativi e molto altro destinati alle bambine ed ai bambini, agli adulti (con particolare attenzione alle donne), agli over 65.

La partnership è formata da ASD Olmi 1983 (Ente Capofila), ASD Il Club degli Atleti, SSDRLA Progetto sport, ASD Skating Quarrata, Parrocchia di Vignole, Pozzo di Giacobbe, Cooperativa Integra, Cooperativa Gemma, Cooperativa Solaris, con il partenariato del Comune di Quarrata.

Sarà presente l’Assessore allo Sport Patrizio Mearelli e alle Politiche Sociali Lia Anna Colzi.

[comunicato asd olmi]