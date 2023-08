quarrata. PRONTO IL PROGRAMMA DEL “SETTEMBRE” TRA NOVITÀ E RITORNO DELLA TRADIZIONE

Domani mattina la presentazione del calendario. Alcune anticipazioni

QUARRATA. Prenderà inizio il 25 agosto per concludersi il 22 ottobre la prossima edizione del Settembre Quarratino. Il calendario sarà ricco di novità ma ci sbyblosarà anche il ritorno della tradizione. Organizzato dall’Ufficio Cultura, comunicazione e sport insieme a quello delle attività produttive, agricoltura e turismo, grazie alla fattiva collaborazione del mondo dell’associazionismo come sempre si alterneranno manifestazioni di carattere culturale, enogastronomico, sportivo e non solo.

Le iniziative in piazza Risorgimento avranno inizio venerdì 1 settembre alle 21,30 con la serata musicale con Quelli del Byblos e termineranno domenica 10 settembre con la sfilata di moda dei negozi di Quarrata (promossa da Rem Events Organization).

Il Luna Park come da qualche anno a questa parte aprirà giovedì 31 agosto (fino a lunedì 11 settembre) in piazza Aldo Moro e piazza Enrico Berlinguer. Le iniziative collaterali saranno ospitate in centro al Tamburo della Luna in via Fermi 31, al giardino de La Pineta, all’anfiteatro del Gatto, a Villa medicea La Magia, al campo sportivo comunale Filippo Raciti.

Torna al campo sportivo della chiesa di Santa Maria Assunta di Quarrata la fiera del bestiame. Altri importanti appuntamenti sono previsti in alcune frazioni: al parco verde di Olmi, al circolo Acli di Montemagno, presso la Casa di Zela in Querciola, alla Casa del Popolo di Valenzatico, al Green Sport Impianti sportivi del Mollungo, al Circolo La Tranquillona di Ferruccia, alla parrocchia di San Germano di Santonuovo, all’auditorium della Banca Alta Toscana.

Tra gli appuntamenti musicali nel periodo clou del Settembre in piazza segnaliamo:

sabato 2 settembre la Serata musicale Per te con la raccolta fondi per la ricerca contro il cancro in ricordo di Francesco Bernardini; domenica 3 settembre la serata jazz “Ramsey Lewis Project” diretto da Dario Cecchini; lunedì 4 settembre cmqmartina in concerto e Maria Antonietta “Arrivederci Tour”, martedì 5 il concerto della filarmonica Giuseppe Verdi; venerdì 8 settembre Mamamia in Tour e sabato 9 dopo la marcia per la Giustizia lo spettacolo Omaggio a Riccardo Marasco – La Toscana tra sacro e profano presentato dai Musicanti del piccolo borgo.

Tra le altre iniziative ricordiamo l’omaggio delle associazioni sportive del territorio a Giancarlo Antognoni e la presentazione del memorial Carlo Ruben Cappellini, mercoledì 6.

Prevista anche la presentazione da parte di Magnificoingegno e Arci Quarrata del progetto virtuale di Quarrata. Ad aprire il ricco calendario di iniziative sarà venerdì 25 agosto la partenza della seconda tappa del 27° Giro della Toscana internazionale femminile 2023 “Memorial Michela Fanini” promosso dalla Società ciclistica “Michela Fanini” in collaborazione con Comune di Quarrata e a chiuderlo domenica 22 ottobre In cammino per la legalità, la gara competitiva e passeggiata ludico-motoria organizzata dal Comune di Quarrata in collaborazione con la Podistica Quarrata e la Banca Alta Toscana.

Il programma completo sarà illustrato domani mattina in una conferenza stampa convocata dal sindaco.

Andrea Balli

