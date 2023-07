quarrata. PROSEGUONO I LAVORI DI ASFALTATURA E RIMOZIONE DEI SAMPIETRINI

Se non ci saranno imprevisti gli interventi dovrebbero concludersi entro il 31 agosto

QUARRATA. Proseguono a buon ritmo i lavori di rifacimento del manto stradale nell’ultimo tratto di via Montalbano e in piazza Risorgimento.

I sampietrini sono stati sostituiti con asfalto drenante e architettonico, di color nocciola, denominato “terre toscane”, per dare lustro e prestigio al centro cittadino.

Il costo dei lavori, totalmente a carico del Comune di Quarrata, è di 260 mila euro.

L’attuale condizione di questo tratto stradale ha reso infatti l’intervento doveroso – ha sottolineato il sindaco Gabriele Romiti – ma ci siamo assicurati, nel realizzarlo, di abbinare al comfort di un asfalto lineare e drenante, anche l’opportuna eleganza.

L’intervento, è stato concertato dall’amministrazione comunale con i commercianti della città, per evitare i disagi, o comunque limitarli, con tre incontri svolti nei mesi scorsi e un quarto all’avvio dei lavori.

“Questo perché la nostra amministrazione, ribadisce il Sindaco, ha sempre cercato il confronto con i cittadini e le sue forze economiche”.

In base alla situazione attuale, se non ci saranno rallentamenti dovuti al maltempo, i lavori dovrebbero concludersi entro il 31 agosto.

