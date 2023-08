quarrata. PUBLIACQUA, LAVORI NOTTURNI CON EFFETTI SULL’APPROVVIGIONAMENO IDRICO

Dalle ore 23.00 di lunedì 28 agosto alle ore 04.00 di martedì 29 agosto possibili mancanze d’acqua

QUARRATA. Publiacqua informa i cittadini del Comune di Quarrata che, causa lavori di manutenzione e verifica sulla rete idrica, dalle ore 23.00 di lunedì 28 agosto alle ore 04.00 di martedì 29 agosto, si registreranno mancanze d’acqua nelle seguenti vie: Via Giovanni Boccaccio, via San Lorenzo, via dei Ronchi, via Covona, via dei Pretelli, via di Buriano, via di Folonica, via Giuseppe Parini, via Grosseto, via Livorno, via Oscar Romero, via Pienza, via Pio La Torre, via Pisa, via Pollaiolo, via Salvador Allende, via Sant’Alessio, via Volterra.

In caso di condizioni meteo avverse l’intervento sarà effettuato il primo giorno utile successivo.

Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questa interruzione potrà creare loro.

[publiacqua]