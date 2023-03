quarrata. RESTAURATO IL CORTILE INTERNO DI VILLA MEDICEA LA MAGIA

Domenica 19 marzo alle ore 16.00 si terrà il concerto Morricone & Piazzolla, compositori in eterno, con musiche di Ennio Morricone e Astor Piazzolla eseguite dall’Ensemble di Ottoni e Percussioni dell’ORT, l’Orchesta della Toscana

QUARRATA. Per Villa La Magia la primavera inizia con la presentazione al pubblico dei restauri del cortile interno della villa.

Un intervento di restauro importante, nove mesi di cantiere che, con la conclusione dei lavori, restituiscono al pubblico la perfezione e la bellezza delle linee, dei colori, delle armonie originarie del cortile mediceo della villa.

Il costo dell’intervento è stato di 268.000,00 euro circa.

L’importante finanziamento che ha permesso il restauro è stato erogato dalla Regione Toscana per oltre 200.000,00 euro, cofinanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia per 50.000,00 euro e dal Comune di Quarrata per circa 8.500,00 euro.

Le imprese che hanno collaborato per la realizzazione del restauro sono state l’impresa Filici Giovanni costruzioni con sede in Donnici Inferiore, l’impresa Ara restauri con sede ad Alessandra, l’impresa Neon Esse con sede in Campo San Martino.

Un lavoro di squadra che ha portato ad un eccellente risultato che tutti potranno vedere domenica 19 marzo alle ore 16.

In occasione della presentazione del restauro l’Ensemble di Ottoni e Percussioni dell’ORT, Orchestra della Toscana, terrà il concerto Morricone & Piazzolla compositori in eterno.

