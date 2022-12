quarrata. RIAPRE A BARBA IL CIRCOLO MCL LA TRANQUILLINA

Nuova gestione dopo la scomparsa di Claudio Marconi. Mercoledì 14 dicembre alle 17 aperitivo per tutti

QUARRATA. [a.b.] Dopo un periodo di chiusura prolungata dovuto alla malattia di Claudio Marconi, scomparso nel novembre scorso e la non disponibilità della moglie Anna a proseguire l’attività, riapre i battenti —con un nuovo gestore — lo storico circolo Mcl La Tranquillina, con il Circolo Arci, uno dei punti di ritrovo della frazione del Barba.

Nell’occasione è stato organizzato per mercoledì 14 dicembre dalle 17 in poi un aperitivo offerto a tutti.

L’apertura dell’esercizio pubblico avverrà da giovedì 15 dicembre alle 5 la mattina come da tradizione.