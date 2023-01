quarrata. RIAPRE DA VENERDÌ 27 GENNAIO L’EDICOLA DI PIAZZA RISORGIMENTO

Elisabetta Matteoni: “Ci scusiamo ancora per i disagi provocati da questa prolungata chiusura non causati da noi ma da lunghi problemi burocratici”

QUARRATA. [a.b.] L’attesa è finita e risolti i problemi burocratici riapre nel fine settimana l’edicola di piazza Risorgimento, rimasta chiusa per qualche tempo. Nel frattempo il punto vendita si è rifatto il look e da venerdì riapre alla vendita dei quotidiani (e di altri articoli), coprendo un vuoto che si è fatto sentire ma che è indipendente dalla volontà dei proprietari e del nuovo gestore.

“Ci scusiamo ancora per i disagi provocati da questa prolungata chiusura non causati da noi ma da lunghi problemi burocratici.” spiega Elisabetta Matteoni.

“Facciamo gli auguri ai nuovi gestori per un buon inizio attività” conclude.