quarrata. RIAPRE I BATTENTI LO SPAZIO ENEL, NUOVA ENERGIA PER RIPARTIRE DOPO L’ALLUVIONE

Lo spazio di piazza Risorgimento 77 è di nuovo operativo

QUARRATA. Una bella notizia nelle difficoltà del post alluvione: a Quarrata, in piazza Risorgimento 77, ha riaperto i battenti lo Spazio Enel che era stato danneggiato e reso inagibile dall’alluvione di inizio novembre. L’imprenditore Giuseppe Iannelli di Enpase, partner specializzato nel settore dell’energia, ha operato con grande solerzia per ripristinare gli ambienti che adesso sono tornati punto di riferimento per i servizi di energia elettrica, gas ed efficienza energetica.

In un contesto non semplice, come quello del post alluvione, e in un periodo in cui l’energia ricopre un ruolo sempre più centrale nella quotidianità delle persone e nel futuro sostenibile del pianeta, i cittadini avranno così di nuovo a disposizione locali accoglienti e dotati di spazi adeguati in una zona centrale di Quarrata, dove potranno ricevere assistenza e trovare opportunità di risparmio relative alle forniture elettricità e gas nonché al risparmio energetico.

Al momento di riapertura dell’attività, come segno di attenzione, di auspicio di buon lavoro e auguri di Natale, insieme ai consulenti che lavorano nello Spazio Enel è intervenuto anche Alessio Lanzilotta, channel manager di Enel Energia.

Lo Spazio Enel, che si aggiunge a quelli presenti sul territorio cittadino e provinciale (https://www.enel.it/spazio-enel/pistoia/), sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00, nonché il sabato dalle 9:00 alle 13:00.

Nel dettaglio, i cittadini possono richiedere l’attivazione o la modifica di contratti luce e gas, la verifica dello stato dei pagamenti e dei consumi, la domiciliazione per il pagamento delle bollette su conto corrente bancario o carta di credito e consulenze personalizzate per energia elettrica e gas più adatte alle proprie abitudini di consumo (https://www.enel.it/it/luce-e-gas). L’energia proviene da fonti 100% rinnovabili. All’interno degli spazi Enel è possibile anche usufruire dei nuovi prodotti per rendere più efficienti gli impianti di casa e dei luoghi di lavoro.

Gli Spazi Enel integrano i canali di contatto esistenti, in particolare il contact center e il sito web www.enel.it, sempre operativi per fornire informazioni e svolgere operazioni relative alle forniture di energia elettrica e gas. Complessivamente, in Toscana gli Spazi Enel (tra diretti con personale Enel e indiretti con imprenditori partner) sono oltre 90, di cui 10 gestiti da Enpase.

[clementi — enel]