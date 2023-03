quarrata. RICOSTITUITO IL GRUPPO ASTROFILI

A venticinque anni dalla nascita dell’associazione Astrofili Città di Quarrata un gruppo di vecchi affiliati hanno ripreso a pieno le attività sul territorio per promuovere le meraviglie del cosmo. Dalla fine di aprile parte il corso di Astronomia aperto a tutti. Le altre iniziative in programma

QUARRATA. Dal 1998 (con una lunga sosta dovuta alla mancanza di una sede fissa e ad alcuni problemi burocratici) è presente a Quarrata un gruppo mosso dallo spirito di divulgare e far conoscere le meraviglie del cosmo e portare l’astronomia alla portata di tutti,.

A venticinque anni di distanza i vecchi affiliati alla Associazione Astrofili Città di Quarrata — costituitasi legalmente il 24 novembre 1998 come Onlus con sede nel vecchio edificio scolastico di Montemagno e poi chiusa per cessata attività — hanno ricostituito in forma spontanea un gruppo libero da vincoli “così da impegnare le proprie risorse in attività di carattere astronomico”.

“I vecchi affiliati alla Associazione Astrofili Città di Quarrata (AACQ) — spiega il portavoce Patrizio Giusti — hanno sempre svolto, anche se non in maniera coordinata, attività sul territorio quarratino, ma recentemente hanno sentito il bisogno di darsi una certa forma organizzativa per migliorare la qualità delle iniziative da intraprendere”.

Come denominazione è stato scelto di usare AAQ (Associazione Astrofili Quarrata) e di usare il vecchio logo AACQ, con le dovute modifiche, per non perdere il legame e le tradizioni del passato.

“Il primo passo — continua — è stato quello di creare una pagina Facebook (https://www.facebook.com/groups/766439874729700) per farci conoscere, entrare in contatto con nuovi simpatizzanti, dare informazioni di carattere astronomico, far conoscere le nostre iniziative e organizzare serate osservative per il pubblico”.

Il primo riscontro è stato più che positivo. Il primo corso per ragazzi — fanno sapere dal gruppo quarratino — si è rivelato una sorpresa con circa 40 presenze, più quelle dei genitori che hanno seguito in diretta e in una sala separata l’evento; c’è già un certo numero di ragazzi pronti per un nuovo corso.

“Per quanto riguarda i nostri incontri, — precisa Giusti — il Tennis Club Quarrata (TCQ), di via del Pollaiolo ha messo a nostra disposizione i propri locali sia per le nostre riunioni che per eventuali serate divulgative e osservative; oltre al TCQ, le osservazioni si tengono anche nell’area messa a disposizione dal Comune di Quarrata presso la fontana di Buren. Gli strumenti usati sono quelli dei responsabili del gruppo e quelli provenienti dal gruppo originario AAC”.

Il gruppo Astrofili ha in programma per i prossimi mesi un corso di Astronomia aperto a tutti in collaborazione con l’Osservatorio Scientifico Valbisenzio, che si svolgerà in 7 incontri tra conferenze e osservazioni al telescopio, tutte con inizio alle ore 21 tranne il 21 maggio.

Il programma del corso è il seguente:

-Mercoledì 26 aprile

Serata introduttiva

– Mercoledì 3 maggio

Il Big Bang, stelle e buchi neri

– Mercoledì 10 maggio

Osservazione al telescopio del profondo cielo

-Mercoledì 17 maggio

Il Sole

-Domenica 21 maggio alle ore 10 in piazza Risorgimento

Osservazione del Sole con telescopio solare

Mercoledì 24 maggio

Osservazione al telescopio di Luna e Venere

Mercoledì 30 maggio

Sistema solare parte 1

Mercoledì 7 giugno

Sistema solare parte 2

Mentre, ancora in collaborazione con l’Osservatorio Scientifico Valbisenzio, è prevista la partecipazione all’evento “Alpe sotto le stelle” organizzato dalla Pro Loco di Cavarzano nel Comune di Vernio, il giorno domenica 13 agosto dalle ore 21:30 presso l’Alpe di Cavarzano.

“Questo evento si ripete ogni anno in occasione delle Perseidi e richiama sempre un gran numero di persone. Sotto le stelle cadenti di agosto si parlerà di stelle, costellazioni e mitologia, inoltre con i telescopi si osserveranno gli oggetti più belli del cielo” sottolinea Patrizio Giusti che aggiunge: “Un altro appuntamento sarà una serata osservativa con i ragazzi che hanno partecipato al primo corso e organizzeremo un nuovo corso per tutti quei ragazzi che non abbiamo potuto accogliere nel primo vista la numerosa partecipazione”.

Il Gruppo Astrofili di Quarrata sarà come ogni anno presente tra gli appuntamenti del Settembre Quarratino con osservazioni con i propri telescopi nella splendida cornice di Villa la Magia vicino alla fontana di Buren.

Altri eventi sono in fase di organizzazione e saranno resi noti attraverso la pagina Facebook

“Lo spirito che muove la nostra associazione — conclude Giusti — è da sempre quello di divulgare e far conoscere le meraviglie del cosmo e portare l’astronomia alla portata di tutti. Ai nostri eventi ci auguriamo di vedere la partecipazione di appassionati e di chi semplicemente sia curioso di scoprire qualcosa di nuovo e affascinante. La speranza ovviamente è anche quella di veder crescere il nostro gruppo”.

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]