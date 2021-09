quarrata. RIFIUTI ALLA SCUOLA MEDIA VIGNOLE, IL VICESINDACO ROMITI: SARANNO PORTATI VIA IL 14 SETTEMBRE

Stamani il sopralluogo di Legambiente. La telefonata di Romiti. Chiesta la pulizia anche del giardino della scuola

QUARRATA. [a.b.] “Verranno portati via da Alia martedì 14 settembre i numerosi rifiuti derivanti dai lavori di manutenzione del plesso scolastico Mario Nannini di Vignole e poi seguiranno gli altri interventi necessari per il ripristino del piazzale in vista della riapertura dell’anno scolastico”.

Stamani Daniele Manetti (Legambiente Quarrata) chiamato da diversi genitori, dopo il tam tam di proteste sollevate sui social network ha effettuato un sopralluogo in via IV Novembre a cui ha fatto seguito l’invio di una email in Comune e una telefonata del vicesindaco Gabriele Romiti che ha risposto allo stesso Manetti.

Al sopralluogo erano presenti anche Camillo Rossi (volontario Legambiente Quarrata) che segue le problematiche ambientali di Vignole e Irene Gori (coordinatore di Fratelli d’Italia di Quarrata).

“Non siamo potuti entrare all’interno del giardino della scuola – ha detto Manetti – ma rimanendo sulla strada abbiamo potuto intravedere che tra l’ammasso dei rifiuti derivanti dai lavori di manutenzione c’erano altri rifiuti (materassi ed altri oggetti) che, a prima vista, niente hanno a che vedere con i rifiuti delle lavorazioni.

Ci è sorto quindi il dubbio che siano stati portati in quello specifico posto da cittadini incivili dal momento che il cancello di entrata alla scuola, a detta dei cittadini residenti, non è chiuso adeguatamente e a volte rimane aperto.

Nella email inviata all’ufficio Ambiente del comune abbiamo chiesto che prima del rientro degli alunni sia ripulito in modo adeguato il giardino all’interno della scuola che risulta pieno di erbacce e carta. Sarà necessario anche garantire un maggiore decoro all’esterno dove abbiamo trovato numerosi rifiuti, alcuni sacchi neri e pure un borsello, forse rubato”.

“Come Legambiente – conclude Manetti – seguiremo l’evolversi della situazione fino alla sua conclusione definitiva”.

Andrea Balli

