quarrata. RIGENERAZIONE URBANA: APRE IL CANTIERE AL POLO TECNOLOGICO

Dal 12 febbraio prossimo l’edificio di piazza Agenore Fabbri sarà parzialmente trasformato in cinema-teatro grazie ai finanziamenti ottenuti nell’ambito del Pnrr

QUARRATA. [a.b.] Il 12 Febbraio partiranno i lavori al Polo Tecnologico di Quarrata. Il progetto, per un importo complessivo di 3.150.288,00 euro, prevede una parziale trasformazione del Polo Tecnologico in teatro e in altri spazi culturali.

L’intervento è finalizzato alla riqualificazione del Polo Tecnologico con contestuale realizzazione di spazi da adibire allo svolgimento di attività teatrali, cinematografiche e culturali.

Il progetto prevede di intervenire sulle sale oggi denominate Zampini, Vangucci e sugli spazi adiacenti compresi quelli occupati a piano terra dal SUAP e dall’Ufficio Commercio.

L’opera ha un costo complessivo di 3.150.288,00 euro, di cui 2.973.168,00 finanziati con risorse comunitarie (PNRR).

Il progetto di fattibiità tecnica ed economica era stato presentato insieme a quello per il sussidario dello stadio comunale Raciti al bando nazionale per la rigenerazione urbana nel maggio 2021 ed è stato interamente redatto dal Servizio Lavori Pubblici del comune.

La progettazione esecutiva degli interventi, poi confluiti nel PNRR, è stata invece affidata a progettisti esterni.

Una grandissima soddisfazione è stata espressa dal sindaco Gabriele Romiti. “Con il progetto del Polo Tecnologico — scrive il sindaco — diamo una risposta importante alla città dal punto di vista culturale con cinema-teatro comunale che mancava e che è sempre mancato, e che sorgerà nel cuore della città”