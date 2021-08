quarrata. RIQUALIFICATO IL GIARDINO DELL’ASSOCIAZIONE POZZO DI GIACOBBE

Conclusi i lavori di riqualificazione dello spazio esterno della sede di via Fiume grazie a Giardineria Italiana e all’artista Fargo

QUARRATA. Si sono conclusi i lavori di riqualificazione dello spazio esterno della sede del Pozzo di Giacobbe in via Fiume che hanno trasformato il giardino in uno spazio verde più ricco e attrezzato per le attività dell’associazione. L’intervento rientrava fra le azioni di Hero, un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e sostenuto in cofinanziamento da Con i Bambini e Fondazione Caript.

Oltre alla piantumazione di nuovi alberi e piante, sono stati installati nel giardino anche alcuni cassoni in legno per l’orticoltura, utili per ampliare la possibilità di accesso a questo tipo di attività alle persone che rientrano nei progetti di inclusione sociale e lavorativa.

I lavori sono stati realizzati dalla impresa cooperativa Giardineria Italiana, partner del progetto Hero.

È stato anche terminato l’intervento artistico realizzato dai ragazzi durante il centro estivo insieme all’artista Fargo, lo stesso che nei mesi scorsi ha curato l’opera “La Selva di Dante” presso la scuola media Dante Alighieri di Quarrata in occasione delle celebrazioni dantesche.

“Adesso – fanno sapere dall’associazione quarratina — c’è un bel prato per giocare e socializzare, uno spazio per le attività di orto in cassoni, e una cornice colorata che rende tutto più dinamico.

Grazie a Giardineria Italiana e all’artista Fargo per questa trasformazione!”.