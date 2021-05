quarrata. RISTORAZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO: APERTE LE ISCRIZIONI PER SETTEMBRE

Da lunedì 3 maggio fino a sabato 19 giugno sono aperte le iscrizioni per i servizi comunali di ristorazione e di trasporto scolastico

QUARRATA. Tariffe, qualità e modalità di erogazione dei servizi rimangono invariate (salvo adeguamenti alle disposizioni anti-covid), ma viene introdotta quest’anno una novità rispetto alla comunicazione delle assenze degli alunni: i genitori, infatti, dovranno comunicare la sera prima o la mattina stessa entro le ore 9.00, tramite sms o spid, l’assenza del proprio figlio o della propria figlia, così da non aver addebitato il costo del servizio relativo al giorno in questione ed in modo da permettere una migliore organizzazione del servizio da parte del Comune.

Le domande di iscrizione potranno essere presentate con le seguenti modalità:

– on line mediante l’accesso al portale dei “Servizi online” comunali, autenticandosi mediante SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CNS (carta nazionale dei servizi) o carta d’identità elettronica;

– compilando l’apposito modulo scaricabile dalla sezione modulistica del sito internet del Comune di Quarrata e inviandolo tramite PEC all’indirizzo comune.quarrata@postacert.toscana.it oppure consegnandolo all’ufficio protocollo in via Vittorio Veneto 2, debitamente sottoscritto insieme a copia del documento di identità;

– recandosi direttamente all’ufficio relazioni con il pubblico in piazza Risorgimento, 40.

Per ulteriori informazioni sulle iscrizioni al servizio di ristorazione scolastica: https://bit.ly/3eiiB7G e sulle iscrizioni al servizio di trasporto scolastico: https://bit.ly/33amJk5

