quarrata. ROSSANO CIOTTOLI È IL NUOVO SEGRETARIO GENERALE DELLA FONDAZIONE DELLE COMUNITÀ PISTOIESI

Cambio al vertice della Cooperativa Gemma

QUARRATA. Il Presidente della Cooperativa Gemma e direttore dell’associazione Pozzo di Giacobbe Rossano Ciottoli lascia gli incarichi delle realtà quarratine per ricoprire il ruolo di Segretario Generale della neonata Fondazione delle Comunità Pistoiesi.

Il Consiglio Direttivo della Cooperativa Gemma ha dunque provveduto all’elezione del nuovo Presidente, eleggendo Benedetta Tesi al vertice della cooperativa.

Commenta così la notizia Emiliano Innocenti, Presidente del Pozzo di Giacobbe.

“In tutti questi anni di lavoro Rossano ha dato un contributo vitale alla crescita ed alla tenuta della nostra Associazione anche in momenti molto difficili.

Attraverso la sua attenta progettazione ci ha permesso di avere accesso a molte risorse provenienti perlopiù da soggetti privati che si sono trasformate in attività innovative e di grande valore ed impatto sociale per il nostro territorio.

Il suo rigore morale, la sua tenacia ed i suoi valori non negoziabili, tutti rivolti a chi fa più fatica, sono stati pilastro per la nostra Associazione e ci guideranno anche nel prosieguo delle nostre attività.

A lui vanno il nostro profondo ringraziamento ed i migliori auguri per la sua nuova avventura, nella speranza che ci possa essere una proficua collaborazione in un futuro anche non troppo lontano.

Desidero anche ringraziare Benedetta per l’impegno preso nella sostituzione di Rossano alla Presidenza della Cooperativa Gemma, e le auguro un proficuo lavoro.”

Dopo quasi 30 anni di impegno attento e costante nelle due realtà di Quarrata, Ciottoli andrà a ricoprire un ruolo di rilievo nella Fondazione delle Comunità Pistoiesi, un ente fortemente voluto e costruito negli ultimi anni da un gruppo di lavoro che ha coinvolto diverse realtà di Pistoia e provincia.

È dunque con grande affetto e stima che facciamo i nostri migliori auguri di buon lavoro a Benedetta e a Rossano per le loro nuove posizioni lavorative, sicuri che la loro capacità, creatività, e passione sapranno guidarli nelle sfide che li attendono, sempre al fianco di chi fa più fatica.

[ulivi — pozzo di giacobbe]