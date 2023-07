quarrata. ROTTAMAZIONE DEBITI COL COMUNE

Ecco come aderire alla definizione agevolata dei carichi trasmessi a So.Ri. spa (c.d. “rottamazione”) dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022

QUARRATA. Il Comune di Quarrata ha disposto la rottamazione consentita dalla normativa nazionale per alcuni carichi affidati a So.Ri. spa

Il Comune di Quarrata, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 26.06.2023, ha approvato il regolamento per la definizione agevolata (c.d. rottamazione) delle ingiunzioni di pagamento derivanti da carichi affidati a So.Ri. Spa (soggetto affidatario per la riscossione coattiva delle entrate comunali) fino al 30 giugno 2022.

I soggetti interessati potranno aderire alla definizione presentando istanza tramite l’apposita modulistica disponibile sul sito di So.Ri..

Le domande di adesione alla definizione agevolata potranno essere presentate improrogabilmente entro il 31 ottobre 2023.

So.Ri. spa trasmetterà a chi presenterà l’istanza di rottamazione la comunicazione di accoglimento o diniego dell’istanza stessa entro 90 giorni dalla sua data di presentazione.

Come funziona la rottamazione

I soggetti con debiti col Comune di Quarrata contenuti in carichi affidati a So.Ri. spa dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 a seguito dell’accoglimento dell’istanza di definizione agevolata (c.d. rottamazione) potranno ottenere la cancellazione di interessi e sanzioni già previste e la possibilità di pagare unicamente il proprio debito e le spese sostenute da Comune di Quarrata e So.Ri. spa per la riscossione del proprio credito.

Il pagamento del debito potrà essere effettuato in un’unica soluzione entro la scadenza indicata nel provvedimento di accoglimento dell’istanza oppure, in alternativa, in un numero massimo di 18 rate mensili consecutive di cui la prima e la seconda saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovuto a titolo di definizione agevolate.

Le restanti rate saranno invece di pari importo. In caso di pagamento rateale sulle rate successive alla prima è applicato un tasso del 2% annuo.

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto a quanto pianificato, la definizione agevolata risulterà inefficace. In conseguenza il debito residuo diventerà immediatamente esigibile senza possibilità di ulteriore rateizzazione.

Chi può chiedere la rottamazione

Solo alcune ingiuzioni di pagamento notificate da So.Ri. potranno beneficiare della rottamazione. La legge di Bilancio 2023, infatti, ha imposto un limite temporale ben preciso: sono definibili in via agevolata solo i debiti contenuti nei singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Possono chiedere la rottamazione quindi solo i soggetti che hanno un debito contenuto in carichi affidati dal Comune di Quarrata a So.Ri. spa dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Per avere conferma del fatto che l’ingiunzione scaduta o rateizzata ricevuta da So.Ri. spa è relativa ad un debito contenuto in un carico affidato a quest’ultima dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 — quindi che può fruire della rottamazione — è necessario contattare So.Ri spa.

A tal riguardo si ricorda che So.Ri spa ha attivo presso il Comune di Quarrata lo Sportello So.Ri. in Piazza della Vittoria, 1 aperto tutti i martedì dalle 9 alle 13. Inoltre si ricorda che So.Ri spa è contattabile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 ai seguenti recapiti: tel. 0574 1838100 – email. frontoffice@so-ri.it.

Chi non può chiedere la rottamazione può chiedere la rateizzazione semplice

I soggetti con debiti col Comune di Quarrata contenuti in carichi affidati a So.Ri. spa prima del 1 gennaio 2000 o dopo il 30 giugno 2022 non possono fruire della definizione agevolata (c.d. rottamazione). I contribuenti potranno in conseguenza optare per la semplice rateizzazione che, ad oggi, risulta l’unica strada praticabile, senza poter però beneficiare di alcuna riduzione e/o cancellazione di interessi e sanzioni che dovranno essere corrisposti per intero.

Per informazioni

So.Ri. spa

– Sportello So.Ri. del Comune di Quarrata c/o Palazzo comunale “Gino Strada e Teresa Sarti” in Piazza della Vittoria, 1 aperto tutti i martedì dalle 9 alle 13

– Contact center attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 ai seguenti recapiti: tel. 0574 1838100 – email. frontoffice@so-ri.it.

Comune di Quarrata – Servizio Entrate

Rita Pulcinelli – tel. 0573 771 209 email r.pulcinelli@comune.quarrata.pistoia.it

Francesco Orsi – tel. 0573 771 233 email f.orsi@comune.quarrata.pistoia.it

[comune di quarrata]