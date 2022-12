quarrata. SABATO 31 L’ULTIMO SALUTO A PAMELA BOCCIOLINI

La famiglia: “Non si speculi e si rispetti il nostro dolore”. I funerali alle ore 10 nella chiesa di San Michele Arcangelo a Vignole

QUARRATA. Si terranno sabato 31 dicembre alle ore 10 nella chiesa di San Michele Arcangelo di Vignole i funerali di Pamela Bocciolini, scomparsa nel sonno nella notte tra Natale e Santo Stefano. Lo comunicano i familiari su facebook.

Dal pomeriggio di domani venerdì 30 dicembre la salma rimarrà esposta alle Cappelle dei Commiato della Misericordia di Quarrata.

La donna, 46 anni, madre di due bambine era molto conosciuta nel comune di Quarrata e per la sua attività a fianco del marito e gli impegni sociali. Da tutti viene ricordata come una donna solare e premurosa, attaccata alla famiglia. Una grande perdita e una morte improvvisa che ha destato grande cordoglio e vicinanza ai familiari.

Per risalire alle cause dell’improvviso decesso è stata effettuata l’autopsia: i parenti sui social tengono a precisare che Pamela non aveva fatto nessun vaccino recentemente (notizia erroneamente diffusa nelle ore successive alla morte) e si appellano a tutti perchè cessino le speculazioni e si rispetti con il dovuto silenzio il devastante dolore delle famiglie Amadori e Bocciolini.