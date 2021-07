quarrata. SARÀ DEDICATA A LUCIANO MICHELOZZI LA PIAZZA CHE ACCOLSE IL CINEMA ALL’APERTO “ARENA GIARDINO”

“Un concittadino che si è distinto per la sua eclettica attività di documentazione, intrattenimento e promozione della città”

QUARRATA. L’Amministrazione comunale di Quarrata ha deciso di dedicare la piazza dietro l’edificio “La Civetta” alla figura di Luciano Michelozzi, tra i fondatori di Tele Quarrata, una delle prime televisioni locali della Toscana.

La scelta del luogo non è casuale: proprio in quella piazzetta, infatti, Michelozzi organizzò il primo cinema all’aperto della città, che chiamò “Arena Giardino” e per questo motivo la cerimonia di intitolazione dell’area si svolgerà proprio il prossimo 30 luglio, quando la piazzetta ospiterà l’ultimo appuntamento del cinema itinerante nelle frazioni organizzato dall’Amministrazione comunale di Quarrata.

Prima della proiezione del film in programma sarà scoperto il cartello “piazzetta Luciano Michelozzi”, con una piccola cerimonia, alla presenza dei figli e di tutti i familiari.

Nato il 20 novembre del 1923 a Quarrata, dopo la terza media Michelozzi iniziò da autodidatta a coltivare la sua passione di radioamatore. Iniziò l’attività di tecnico e riparatore di radio e tv, aprendo un negozio di elettrodomestici e riparazioni, e sviluppando contemporaneamente la sua grande passione per la fotografia e per la cinematografia.

Con la sua telecamera 16 millimetri iniziò a filmare Quarrata: sono suoi i primi documenti video che ritraggono la città e molta parte della documentazione fotografica delle partite dell’A.C. Olimpia.

Nel 1974 fondò Tele Quarrata, una tra le prime TV libere locali della regione. La prima sede di Tele Quarrata fu in una casa colonica sulle colline di Buriano, in località il Maestrino, che Michelozzi allestì utilizzando apparecchiature che lui stesso aveva assemblato: da lì, il segnale si propagava su tutta la Piana, da Pistoia fino a Prato.

Negli anni ’80 la sede si spostò in via Roma, dietro il suo negozio. I programmi originali di Tele Quarrata venivano trasmessi prevalentemente la sera ed erano telegiornali, quiz, giochi televisivi, dibattiti, approfondimenti. Le trasmissioni proseguirono fino al 1995-96, quando Tele Quarrata chiuse.

Luciano Michelozzi è deceduto nel marzo del 2004, lasciando un ricchissimo archivio di documenti video e fotografici che ritraggono la città.

Intitolandogli la piazzetta ove, un tempo, lui stesso organizzava il cinema all’aperto, l’Amministrazione vuole rendere omaggio ad un concittadino che si è distinto per la sua eclettica attività di documentazione, intrattenimento e promozione della città.

[comune di quarrata]

Ricordare così Luciano Michelozzi è assai riduttivo rispetto a ciò che è stata questa figura che meriterebbe ben altro rispetto ad un ennesimo taglio di un nastro tricolore in una serata in piena estate.

Nel 2023 ricorreranno i cento anni dalla sua nascita.

Potrebbe essere l’occasione giusta per ricordarlo in un modo più esaustivo recuperando e dando unitarietà all’immenso patrimonio lasciato.

[a.b.]