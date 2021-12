quarrata. “SCATOLE DI NATALE”, UN REGALO PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ

Anche a Quarrata su iniziative di Luigina Di Lorenzo è pronta a partire l’iniziativa di solidarietà natalizia nata da una idea di Marion Pizzato a Milano e poi replicata in molte altre città italiane. L’adesione di alcuni agriturismi locali come punti di raccolta

QUARRATA. Anche a Quarrata su iniziativa di Luigina Di Lorenzo per queste festività approda il progetto “Scatole di Natale: un regalo per tutti”.

“Si tratta – spiega la Di Lorenzo – di un’iniziativa di solidarietà natalizia, nata nel 2020 da un’idea di Marion Pizzato a Milano e poi replicata con grande successo anche a Pavia e in molte altre città italiane, grazie all’impegno di alcuni cittadini e supportati da associazioni di volontariato, circoli ricreativi, Sardine, ecc… Con questo progetto vogliamo credere che, seppur trovandosi a vivere un momento di difficoltà o solitudine, nessuno resti senza avere un regalo da scartare per Natale”

Ma cosa è in concreto “Scatole di Natale”?.

“È un modo – aggiunge Luigina Di Lorenzo — per donare un sorriso, un caloroso abbraccio, un po’ di spensieratezza ed un dolce momento. È un modo per fare comunità, per osservare ascoltare e vivere a pieno centinaia e centinaia di realtà a noi non così tanto distanti. È una raccolta di regali donati da chi può a chi non può. Soprattutto in un momento dove il prossimo è divenuto più prossimo di quanto non lo fosse mai stato. Non è la classica raccolta fondi, non è nemmeno il classico cloths o food sharing.

Per Scatole di Natale ognuno è chiamato a impegnarsi, a procurarsi una scatola con i materiali giusti e, se non bastasse, anche a incartare. I più volenterosi decorano!

È un atto d’impegno che si compie per uno/a sconosciuto/a, per degli amici che vivono un brutto momento e per la quale si decide d’investire tempo, la moneta più preziosa”.

“È il primo anno di questa esperienza a Quarrata – continua — e speriamo di poter coinvolgere più cittadini e imprese possibili, con l’idea di creare un senso di solidarietà che ci faccia sentire parte di una comunità e non solo di un territorio”.

“In questa prima edizione – tiene a precisare la referente quarratina del progetto — vorremmo raggiungere almeno le 120 scatole. Abbiamo coinvolto gli agriturismi come punti di raccolta anche per far conoscere luoghi e aziende di Quarrata ai quarratini che non li frequentano. La distribuzione alle famiglie avverrà attraverso le associazioni che già si occupano di assistenza a chi è in difficoltà”

I pacchi dono dovranno essere incartati e dovrà essere specificato il destinatario: genere: femminile/maschile/unisex – età: 0-1 anno/ 1-3 anni/ 3-6 anni/ 6-10 anni/ 10-13 anni ecc…

Il contenitore dovrebbe essere una scatola da scarpe, ma non è tassativo, e deve essere incartato o decorato, in quanto regalo di Natale.

Le Scatole dovranno contenere:

U NA COSA GOLOSA: integra, non deperibile, con scadenza a medio/lungo termine (cioccolato, caramelle, patatine, etc.), eventualmente anche Vegan o Gluten free (nel caso indichiamolo).

UNA COSA CALDA: un paio di guanti, una sciarpa, una cuffia, un paio di calze, una coperta, un maglione, anche usati, ma puliti ed in buono stato.

UN PASSATEMPO: un libro, un cruciverba, un libro da colorare, un gioco..

UN PRODOTTO PER LA CURA della persona: uno spazzolino, un dentifricio, un bagnoschiuma, una crema, un profumo, ecc… per evitare travasi di bottiglie liquide suggeriamo di inserire i prodotti solidi o comunque di sigillare bene gli eventuali flaconi.

UN BIGLIETTO GENTILE: un lettera, un augurio o un disegno, che scaldino il cuore di chi lo riceve.

Un’ultima regola… Se la buttereste non regalatela!

Al momento i punti di raccolta sono:

Agriturismo Il Calesse, via Carraia 61 – loc. Montorio

mercoledì 8 Dicembre dalle 14:00 alle 18:00

venerdì 10 Dicembre dalle 14:00 alle 18:00

Fattoria del Santonuovo, Via Europa 373, loc. Santonuovo

sabato 18 Dicembre dalle 10:00 alle 13:00

Agriturismo Abbonbrì, Via Montemagno 38, loc. Montemagno

sabato 11 Dicembre dalle 9:00 alle 12:00

domenica 12 Dicembre dalle 15:00 alle 18:00

“Ben vengano nuove adesioni e nuovi punti di raccolta – conclude Luigina di Lorenzo – Per ogni informazione in merito potete contattarmi al numero cell 351 546 54 26.. Sarà mio personale impegno tenere tutti aggiornati sui numeri raccolti!”.